В Киеве состоится BRAVEUA FEST, где будут собирать на пикапы для ВСУ

18.03.2023

В Киеве состоится мощный музыкальный фестиваль BRAVEUA FEST.

Мероприятие объединяет артистов, которые продолжают активно творить во время войны, поддерживая Украину и вдохновляя наших воинов.

18 марта в 17:00 в Stereo Plaza более 20 молодых и популярных украинских исполнителей и групп будут четыре часа петь ваши любимые хиты, вместе с лучшими песнями, созданными во время Великой Войны.

Вас ждет мощная музыкальная энергия таких исполнителей, как POSITIFF, KOLA, MELOVIN, LAUD, ROXOLANA, PROBASS∆HARDI, YAKTAK, 100 ЛИЦА, PATSYKI Z FRANEKA, SKYLERR, MASHA KONDASHKOVA, BOTASHUK, BOTASHE, POLINA, POLINA, АННА ДОБРИДНЕВА, MASHA GOYA, SEREEN, SHADU, DIBROVA, YATSUTA, АРТУР БОССО, DJ STARKOV.

Ведущим мероприятия станет звездный волонтер и шоумен Андрей Джеджула.

Вся прибыль от концерта будет направлена на закупку и подготовку пикапов для наших воинов.

Билеты на фестиваль можно приобрести по ссылке.