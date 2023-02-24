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В Киеве состоится BRAVEUA FEST, где будут собирать на пикапы для ВСУ

Новина українською → Пятница 24 февраля 2023 16:26
В Киеве состоится BRAVEUA FEST, где будут собирать на пикапы для ВСУ В Киеве пройдет BRAVEUA FEST

18.03.2023

В Киеве состоится мощный музыкальный фестиваль BRAVEUA FEST.

Мероприятие объединяет артистов, которые продолжают активно творить во время войны, поддерживая Украину и вдохновляя наших воинов.

18 марта в 17:00 в Stereo Plaza более 20 молодых и популярных украинских исполнителей и групп будут четыре часа петь ваши любимые хиты, вместе с лучшими песнями, созданными во время Великой Войны.

Вас ждет мощная музыкальная энергия таких исполнителей, как POSITIFF, KOLA, MELOVIN, LAUD, ROXOLANA, PROBASS∆HARDI, YAKTAK, 100 ЛИЦА, PATSYKI Z FRANEKA, SKYLERR, MASHA KONDASHKOVA, BOTASHUK, BOTASHE, POLINA, POLINA, АННА ДОБРИДНЕВА, MASHA GOYA, SEREEN, SHADU, DIBROVA, YATSUTA, АРТУР БОССО, DJ STARKOV.

Ведущим мероприятия станет звездный волонтер и шоумен Андрей Джеджула.

Вся прибыль от концерта будет направлена на закупку и подготовку пикапов для наших воинов.

Билеты на фестиваль можно приобрести по ссылке.

В Киеве состоится BRAVEUA FEST, где будут собирать на пикапы для ВСУ

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