У Києві виступить PHARAOH: коли і де можна побачити кумира молоді

PHARAOH відіграє великий концерт у Києві на підтримку нового альбому Million Dollar Depression. Концерт відбудеться 16 липня в Stereo Plaza (квитки).

Million Dollar Depression - другий повноцінний альбом PHARAOH, випущений за два роки. Якщо попередній диск Правило був екскурсом на територію нуарного сінті-попа, то зараз музикант пропонує більш жорстке звучання - з активним використанням гітар, грізним ексцентричним настроєм і навіть акустичним unplugged-фрагментом.

PHARAOH і його коло соратників (в даному випадку це Bryte, Noah, Meep, 39, StereoRYZE, Konoplev) забезпечили новий рівень експресії і виразності. Роздратування, гнів, чорна меланхолія і спілкування з примарами близьких по духу артистів - це ті стани, в яких PHARAOH комфортно еволюціонувати, це його спеціальне живильне середовище.

Головоломні тексти екстатичного характеру зі зміною темпу, поєднання небезпеки і фрустрації, відкритість до слухача, який повинен пізнати внутрішній стан артиста в повній мірі, - це Million Dollar Depression, альбом, який для багатьох переверне уявлення про можливості і горизонти одного з найважливіших російськомовних музикантів.