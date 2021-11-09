У Києві вперше виступить грузинська джазова діва Теона Контрідзе

Вперше у Києві виступить грузинська джазова діва Теона Контрідзе. Її називають "жінка-фурор", вона може "поставити на вуха" будь-яку публіку!



Теона Контрідзе унікальна у своєму роді і як артистка, і як музична продюсерка, і як музикант, і як show woman. Її гастрольний графік включає у себе Берлін, Відень, Ніцу, Сан-Тропе, Монако, Париж та інші найбільші локації по всьому світу. І ось вперше Теона дасть ексклюзивний концерт у Києві!

Теона співпрацює лише з найкращими джазовими музикантами. У списку джазового бенду Теони Контрідзе виступи на одній сцені зі світовими гігантами: Bryan Ferry, Goran Bregovich, Eros Ramazzotti, Morcheeba, Cirque du Solei, De Phazz та багатьма іншими.

Прекрасна музика та бездоганний вокал Теони Контрідзе - запорука чудового вечора у компанії головного феномену грузинської джазової сцени. 14 листопада у Жовтневому палаці звучатимуть грузинські, вірменські та світові хіти.



"Дорогий Київ, люба Україно! У вас є можливість купити квиток та злитися з нами у музично-танцювальному екстазі. Моє особисте прохання - будь ласка, не надягайте високі підбори. Ми повинні шаленіти, ми повинні схуднути на 3 кілограми мінімум! Ми повинні настільки обмінятися ендорфінами і злитися в екстазі любові, щоб взагалі забути про все!" - запросила всіх глядачів на свій концерт Теона Контрідзе.

У концерті прозвучать вже відомі сольні треки артистки, будуть і прем'єри нових пісень, будуть всесвітньо відомі хіти у переосмисленні Теони та аранжуванні її видатних музикантів. Безумовно, вечір на виступі Теони - це ознака чудового смаку слухача!