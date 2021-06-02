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В Києві співатиме NILETTO: його мегахіт "Любимка" чули всі

 

10.06.2021

Головний хіт-мейкер пострадянського простору NILETTO, він же Даніл Притков, 10 червня в київському клубі Stereo Plaza дасть великий сольний концерт (квитки).

NILETTO – майстер неочікуваних та успішних музичних колаборацій. Нещодавно він записав нову дуетну пісню "Не люблю" з Анет Сай та одразу ж представив відео на неї.

З останніх здобутків NILETTO: чуттєва й водночас динамічна композиція "НевывоЗИМАя" та фантастичний кліп-блокбастер на неї, заради якого Данілу довелося стати самураєм та битися на мечах. Звісно, усе заради возз'єднання з коханою та романтичного фіналу.

Але й це не всі новини. Уже близько місяця артист тримає інтригу щодо того, коли вийде трек "Someone like you". Річ у тім, що Даніл виклав шматочки цієї пісні у соцмережах, і вона шалено сподобалась прихильникам. Коли світ побачить повна версія композиції, досі невідомо. Однак щось нам підказує, що ми однозначно почуємо її 10 червня.

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