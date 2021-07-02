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До Києва їдуть зірки сучасного нео-соулу Jose James & Taali

 

15.07.2021

15 липня у Києві на локації "Курені" виступить дуже класний і теплий американський дует Jose James & Taali (квитки).


Хосе Джеймс – зірка культового лейбла Blue Note Recrods та одне з найяскравіших імен сучасного нео-соулу. Його стиль – відсутність чіткого напрямку і пірнання з головою у будь-який жанр, цікавий йому просто зараз – немає значення, чи це хіп-хоп, чи соул, чи драм-н-бейс.


На відміну від Джеймса, про сингерку-сонграйтерку Таалі у нас мало хто знає. Вона насамперед запам’ятовується особливим тембром голосу, що лишає у вухах приємне відлуння, яке звучить ще якийсь час після того, як Таалі закінчує співати. Тому її просто неможливо перестати слухати, вона зачаровує.


В її музиці особливо відчувається фолькова традиція Леонарда Коена та Джоні Мітчелл.

У 2013-му вона зробила відеосалон The Orchard Sessions, записуючи лайви зі своєї нью-йоркської квартири. Зокрема, вже на тих записах можна побачити її дует з Хосе Джеймсом, а також зі Snarky Puppy та Беккою Стівенс, спільна робота з якою, до речі, принесла Таалі цього року номінацію на "Ґреммі".

Один із прес-релізів описав його так: "Лос-анджельський поп, юдейська гармонія та чуттєвість нью-йоркської сонграйтерки" – і це мікс, який найкраще слухати наживо.

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