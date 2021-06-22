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У Київ їде гурт СБПЧ - посланці добра, танців і обіймів

 

03.07.2021

3 липня на ЮБК у Києві відбудеться великий концерт неординарного гурту СБПЧ (квитки).

Цей гурт - незмінний посланець доброго добра та доброго смутку, танців і обіймів. І ось він їде знову до столиці України, щоб презентувати новий міні-альбом Со слов дерева записано верно.

В ньому є те, чого ви так чекаєте: стрибучий хіп-хоп, фірмова електроніка, тихий мрійливий тріп-хоп - все, що тільки можуть запропонувати СБПЧ своєму слухачеві (а вони можуть!).

Платівка складається з трьох нових треків та чотирьох реміксів, записаних відомими електронними продюсерами та діджеями. Експерименти зі звуком - будуть. А щодо текстів - як ви любите: прості зрозумілі рядки типу "Главное, что мы рады, а значит непобедимы".

СБПЧ довгий час залишаються бажаними посланцями добра й танців на музичному просторі. І навіть якщо смуток - то в них він якийсь світлий. На своїх концертах гурт завжди робить приємні сюрпризи публіці - виводить на сцену оркестр, дивує візуальними ефектами. Цього разу точно буде кльово. Про все інше - потім дізнаєтеся!

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