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Відома джазова співачка Ольга Лукачова зіграє великий концерт у Києві

 

01.06.2019

"1-го червня я вперше представлю «на суд» слухачів свій авторський матеріал: дві пісні, які я написала давно, але якісь життєві «палки в колеса» не давали зробити наступні кроки. Майбутній концерт - логічне продовження нашого свята музики, де ми зіграємо те, що нам подобається й те, що відгукується в серцях та думках слухачів", - розповідає Ольга Лукачова.

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