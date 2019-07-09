RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Іспанська зірка фламенко Хуан Карденас виступить у Києві

 

01.08.2019

1 серпня іспанський співак фламенко Хуан Карденас і український ансамбль Piano Flamenco Band виступлять у Caribbean Club Concert Hall. На слухачів чекають східні візерунки мелодій в обрамленні пристрасних ритмів та нові чуттєві композиції від Хуана Карденаса.

Хуан Карденас народився у Севільї, землі найкращих співаків фламенко. Там кожен знає, що немає на світі такого почуття, яке не змогло б передати це мистецтво. Хуан з дитинства співає у виключно традиційній манері. Його стиль виконання формувався під впливом земляків, ікон вокалу фламенко, таких, як La Niña de La Puebla і Naranjito de Triana. Крім вокалу, Хуан відмінно володіє грою на кахоні. 

Зараз Хуан Карденас живе в Німеччині і постійно концертує з професійними колективами фламенко, розвиваючи і поширюючи рідне мистецтво по всій Європі. 

Український вокально-інструментальний колектив Piano Flamenco Band грає музику в стилі фламенко-джаз і фламенко-фьюжн. У складі бенду: фортепіано, гітара, бас-гітара, перкусія, флейта і танець.

1 серпня Хуан Карденас та Piano Flamenco Band зберуться разом, аби подарувати глядачам нову музично-хореографічну програму. Гостей чекають 70 хвилин пристрасних ритмів і мелодій у живому виконанні. У програмі – авторські аранжування відомих іспанських композиторів Пако де Лусії, Алекса Конде, композиції Вікторії Гаврик (фортепіано), Євгенія Седька (гітара, перкусія), а також хореографія Тетяни Осипчук.

У Києві Хуана Карденаса можна почути лише раз на рік, тож не проґавте його чуттєвий концерт у Caribbean Club Concert Hall.

Дізнатися вартість і купити квитки можна тут.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України концерт