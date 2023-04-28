Группа СКАЙ даст уникальный концерт в Киеве: что известно

26 мая одна из самых популярных рок-групп Украины СКАЙ, чьи песни стали настоящими рок-хитами, и которой в этом году исполняется 22 года, впервые в своей истории даст большой концерт в киевском Дворце спорта (билеты).

Программа не случайно получила название Подаруй світло, потому что с начала полномасштабной войны СКАЙ "дарит свет", активно помогая украинскому войску.

Трехчасовое шоу состоит из трех музыкальных частей. Программу откроет известный украинский DJ Smile с интро-собственным ремиксом на трек Подаруй світло с шоу барабанщиц, а первое отделение концерта группа сыграет вместе с Ансамблем оркестра Вооруженных Сил Украины.

Одновременно на сцене будут присутствовать 40 музыкантов оркестра, 20 артистов хора и, конечно же, сама группа СКАЙ. В совместном исполнении прозвучат как уже многолетние народные хиты Бест друг, Тебе це може вбити, Подаруй світло, Легковажна, Струна, а также более новые хиты Напролом и Не відступати і не здаватись

Акустическое отделение порадует фанатов дуэтным исполнением песен Не йди со Златой Огневич, Іграшкова зброя с Арсеном Мирзояном и песней, которая стала хитом украинского TikTok Іду на Січ в дуэте с SANNA, а также Знак оклику, которая будет сыграна с вокальной формацией Піккардійська Терція.

Будет закрывать первый большой концерт СКАЙ во Дворце спорта рок-блок с любимыми хитами, среди которых Go Go, Ідеальна, Вертаюсь з Перемогою и рок-версией песни Подаруй світло, которая и дала название всему шоу.

По традиции концерт имеет большую благотворительную цель. В рамках мероприятия будет презентовано сотрудничество группы СКАЙ с благотворительным фондом Повернись живим, а также с фондом Здоровʼя українського народу, который внедряет национальную программу "Врятуй кінцівку", миссия которой - уменьшение инвалидизации украинцев, которая связанная с травмами конечностей, полученных в результате войны.