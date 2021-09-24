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Гурт, який кинув "виклик" меру Києва, дасть перший сольний концерт у столиці

Новость на русском → П'ятниця 24 вересня 2021 17:45
Гурт, який кинув "виклик" меру Києва, дасть перший сольний концерт у столиці Іван Марунич (фото: прес-служба)

30.09.2021

Український гурт Karta Svitu зіграє перший сольний концерт у Києві. Виступ відбудеться 30 вересня у столичному Caribbean Club Concert Hall (квитки).

Цього року команда увірвалася в український шоу-бізнес і вже виступила на головній сцені фестивалю Atlas Weekend. А також музиканти влаштували віртуальний музичний батл з мером Києва. Про хіт "Одного дня я стану мером" з Віталієм Кличком написали провідні українські медіа, і ось нарешті можна буде почути цю пісню наживо.


Karta Svitu вперше презентує публіці повну концертну програму, музиканти зарядять вже звичним для виступів гурту драйвом, приправленими фірмовим жартами від соліста Івана Марунича. Слухачі почують лайв-версію синглу "Квартира", на яку нещодавно вийшов дебютний відеокліп, і трек "Лопес", який отримав друге життя, і зараз знаходиться в гарячій ротації українських радіо.


"В останній день вересня ми очікуємо особливий і душевний концерт. Бо як вечір 30 вересня зустрінеш, так жовтень і проведеш", - вводить нову народну прикмету фронтмен Karta Svitu Іван Марунич.

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