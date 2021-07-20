Гурт Тараканы! виступить у Києві в рамках ювілейного туру

22.08.2021

Без сумніву, гурт Тараканы! є легендою пост-радянського панку. Кожен їхній альбом – це потужний стейтмент, і їх уже назбиралося півтора десятки. Воно й не дивно, адже цей колектив на сцені вже тридцять років. Чим не привід святкувати? З українськими прихильниками Тараканы! відзначать круглу дату 22 серпня 2021 в київському ЮБК (квитки).

Звісно, з приводу ювілею Тараканы! готуються грати всі свої найвідоміші пісні – від "Собачье сердце" до "Я смотрю на них", але й без свіжака не обійдеться.

Так, минулого року за допомогою крауд-фандингової кампанії Тараканы! записали "15 (...И ничего, кроме правды)" – першу з двох частин нового альбому, що побачив світ наприкінці 2020 року. Друга частина під назвою "15" - "Часть 2: "Худым и злым" вийшла 1 червня 2021 року.

Тож, одне відомо точно - на концерті прозвучать треки як для найдавніших, так і для новоприбулих прихильників.