ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Гурт Тараканы! виступить у Києві в рамках ювілейного туру

Новость на русском → Вівторок 20 липня 2021 07:47
Гурт Тараканы! виступить у Києві в рамках ювілейного туру Фото: гурт Тараканы! виступить у Києві (instagram.com/tarakany_ru)

22.08.2021

Без сумніву, гурт Тараканы! є легендою пост-радянського панку. Кожен їхній альбом – це потужний стейтмент, і їх уже назбиралося півтора десятки. Воно й не дивно, адже цей колектив на сцені вже тридцять років. Чим не привід святкувати? З українськими прихильниками Тараканы! відзначать круглу дату 22 серпня 2021 в київському ЮБК (квитки).

Звісно, з приводу ювілею Тараканы! готуються грати всі свої найвідоміші пісні – від "Собачье сердце" до "Я смотрю на них", але й без свіжака не обійдеться.

Так, минулого року за допомогою крауд-фандингової кампанії Тараканы! записали "15 (...И ничего, кроме правды)" – першу з двох частин нового альбому, що побачив світ наприкінці 2020 року. Друга частина під назвою "15" - "Часть 2: "Худым и злым" вийшла 1 червня 2021 року.

Тож, одне відомо точно - на концерті прозвучать треки як для найдавніших, так і для новоприбулих прихильників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Концерты
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Вдень +21, а вночі +11: в Україну увірветься різке похолодання
Вдень +21, а вночі +11: в Україну увірветься різке похолодання