Гурт "Руки'В Брюки" презентує перший україномовний альбом у Києві

13 вересня головний рок-н-рольний гурт Києва - “Руки’В Брюки” - представить довгоочікуваний 7-й альбом “Дай Мені Знати” у столичному Caribbean Club Concert-Hall. Окрім нових композицій, колектив зіграє улюблені пісні з попередніх 6 альбомів.

Нова збірка повністю україномовна та складається з 11 треків, серед яких вже відомі “Хитай стегна” та “Я вигадав світ”, кліп на яку вийшов навесні цього року.

“У 2015 році ми оприлюднили перший варіант пісні “Я вигадав світ”, і це була перша пісня українською мовою, яку ми записали. І ось прийшов час, та ми презентуємо альбом з 11 україномовних пісень.”, - розповідає Олександр Ремез, лідер гурту "Руки'в Брюки".

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The Real Gone Tones - Slum Fun

РвБ - Я вигадав світ

“Руки’В Брюки” вразять не тільки рок-н-ролом українсьою. Музиканти приміряли на себе стиль yearly soul, або якщо бути точнішим retro soul. Раніше "Руки'в Брюки" надихались більше з рок-н-ролу 50-х років. Зараз відчувається дуже сильний вплив афроамериканських виконавців першої половини 60-х.

На альбомі також є запрошені музиканти: в деяких піснях можна почути потужну духову секцію, та навіть електроорган.

Нагадаємо, що колектив “Руки’В Брюки” був створений у 2007 році вокалістом, сонграйтером та гітаристом Олександром Ремезом. У 2018 році “Руки’В Брюки” запалили шоу “Х-фактор 9”, після їхньої музики Настя Каменських виконала хіт Елвіса Преслі, а Дмитро Шуров (Pianoбой) заграв на контрабасі.

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