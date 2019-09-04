Гурт Jonathan Livingston зіграє перший сольний концерт у Києві

6 вересня український бароко-поп гурт Jonathan Livingston зіграє свій перший сольний концерт у Caribbean Club Concert-Hall. Колектив виконає пісні з попередніх двох альбомів, а також презентує нові композиції.

Гурт Jonathan Livingston заявив про себе у жовтні 2017 року, випустивши дебютний сингл "Колискова" на лейблі “Masterskaya”. Дебют колективу отримав схвальні відгуки публіки та одразу звернув увагу музичних видань. А вже навесні 2018 року гурт презентував дебютний міні-альбом "Під зеленими осокорами".

Купити квитки на концерт можна тут.

Навесні цього року відбувся реліз нового ЕР "Хто я?", темою якого стала екзистенційна криза. Альбом схвально оцінили провідні музичні видання, а деякі музичні критики назвали його претендентом на кращий ліричний альбом року.

JONATHAN LIVINGSTON – "МАДАМ ТАРО"

"Похмурий, як дорога через кладовище, чуттєвий, як перший поцілунок за гаражами, тягучий, як час, який циганка досліджує лінію життя на вашій долоні. Красиво та інколи страшно", - прокоментували міні-альбом "Хто я?" у музичному виданні "СЛУХ".

Цим літом склад колективу оновився вже вдруге і в Jonathan Livingston, окрім віолончелі, гітари, клавіш і барабанів з'явились ще контрабас і альт.

Jonathan Livingston - З Тобою

“Майбутній концерт у Caribbean Club Concert-Hall - це найбільш значуща подія у творчому житті нашого колективу, яку ми з нетерпінням чекаємо!”, - поділилися музиканти.

Насиченість живого інструментала, етно-романтика і чарівна українська мова у піснях Jonathan Livingston – ідеальна атмосфера для того, щоб зануритися в себе.

Купити квитки на концерт можна тут.