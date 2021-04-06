Головний ритмолов MONATIK відкриє новий сезон в Києві

Якщо розпочинати новий сезон в Osocor Residence, то тільки так гучно й масштабно. Минулого року в резиденції кращого літнього відпочинку гриміли виступи ARTBAT, Jah Khalib, Jan Blomqvist та Onuka.

У 2021 році все не менш феєрично. Зустрічайте, головний український хітмейкер та незмінний креатор найактуальнішої попмузики — MONATIK. Майстер ритму й повелитель танців запалюватиме на сцені Osocor Residence 28 травня (квитки).



MONATIK — перший попартист, який підкорив НСК "Олімпійський", показавши, що таке епохальне стадіонне шоу. Саме він створив десятки найтанцювальніших хітів, які кожен впізнає з першої ж ноти. Саме він — продюсер MONATIK CORPORATION, котрий зібрав під крилом кращих молодих артистів сучасності.

Ще до того, як Таню Муіньо зняла кліпи для Кеті Пері, Розалії й Карді Бі, вони створили 16 кліпів-мільйонників з MONATIK. Колаборації з ним — це 100 % хіт та успіх. У 2020 році він презентував власний мюзикл нового покоління "Ритм", у якому об’єднав 12 артистів. Цей амбітний геній та креатор не просто впливає на український шоу-біз. Він його мотивує, не даючи засидітися на одному місці, а сам невпинно підкорює музичні вершини одна за одною.



Концерти MONATIK — це завжди фірмовий коктейль із ритмів соулу, фанку й хіп-хопу, танці в унісон і видовищні шоу найвищого рівня із професійною хореографією й неповторними номерами. Та найголовніше — сам артист, його музика та всі ті щирі емоції, які вона дарує.



Не пропустіть весняний концерт головної попзірки сьогодення на сцені головної резиденції літнього відпочинку Osocor Residence 28 травня.