Freedom Jazz готують нове музичне шоу "КАБАРЕ": куди та коли вирушати за гарним настроєм

Чарівні джазетки Freedom Jazz girls band повертаються в Caribbean Club Concert Hall з серією вибухових Caribbean Jazz Dinner Show "КАБАРЕ".

21, 28 жовтня, 4, 11, 18 та 26 листопада на гостей концерт-холу чекає феєрія режисури, свято музики та грандіозної атмосфери.



"Джаз-кабаре - це наша невід'ємна частина, наша візитна картка, як і звичка дивувати нашого улюбленого глядача. Тому, для наших шанувальників, і тих, хто збирається ними стати, ми, як завжди, готуємо сюрпризи. Це і фрагменти з легендарних світових мюзиклів у фірмовій музичної обгортці від Freedom jazz girls band, і міні-спектакль, наповнений тонким жіночим гумором, вишуканим звучанням і неповторним шармом, і світові танцювальні хіти, від яких просто неможливо всидіти на місці!", - поділилися учасниці гурту.

Режисер театралізованого дійства: українська режисерка-постановниця та продюсерка - неперевершена Олена Коляденко.



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