RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Freedom Jazz готують нове музичне шоу "КАБАРЕ": куди та коли вирушати за гарним настроєм

 

21.10.2021, 28.10.2021, 04.11.2021, 11.11.2021, 18.11.2021, 26.11.2021

Чарівні джазетки Freedom Jazz girls band повертаються в Caribbean Club Concert Hall з серією вибухових Caribbean Jazz Dinner Show "КАБАРЕ".

21, 28 жовтня, 4, 11, 18 та 26 листопада на гостей концерт-холу чекає феєрія режисури, свято музики та грандіозної атмосфери.


"Джаз-кабаре - це наша невід'ємна частина, наша візитна картка, як і звичка дивувати нашого улюбленого глядача. Тому, для наших шанувальників, і тих, хто збирається ними стати, ми, як завжди, готуємо сюрпризи. Це і фрагменти з легендарних світових мюзиклів у фірмовій музичної обгортці від Freedom jazz girls band, і міні-спектакль, наповнений тонким жіночим гумором, вишуканим звучанням і неповторним шармом, і світові танцювальні хіти, від яких просто неможливо всидіти на місці!", - поділилися учасниці гурту.

Режисер театралізованого дійства: українська режисерка-постановниця та продюсерка - неперевершена Олена Коляденко.


Квитки і більше інформації про грандіозне дійство - на сторінці у Facebook.

Читайте РБК-Україна в Google News