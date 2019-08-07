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Фіолет влаштують акустичний вечір в Зеленому Театрі

 

16.08.2019

16 серпня в київському Зеленому Театрі відбудеться акустичний концерт гурту Фіолет - учасників таких фестивалів, як: Atlas Weekend, Woodstock Ukraine, Республіка, Схід-рок та інших.

Концерт гурту Фіолет відбудеться в Києві 16 серпня

За 10 років творчості в їх репертуарі 4 повноформатних і 5 міні-альбомів. Нещодавно Фіолет подарував своїм слухачам новий сингл "До серця", який увійде в наступний міні-альбом команди.

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А платівка колективу "Rock'n'love" за версією авторитетного сайту MusicInUА посіла 9-е місце у 20-ці кращих альбомів України за 2012 рік.

Фіолет - Романтика

16 серпня в Зеленому Театрі на цьому акустичному концерті Сергія Мартинюка і Ко емоціям і враженням буде просто мало місця!

Квитки на концерт гурту Фіолет можна купити за посиланням.

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