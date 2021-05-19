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Етнобіт та техно: до Києва їде зірка електронної музики SATORI

 

22.05.2021

22 травня Osocor Residence перевтілиться на містичну казку для дорослих, головну роль у якій зіграє нідерландський електронний продюсер SATORI (квитки).

Традиційно музикант асоціюється з варіаціями на мексиканську тему: згадайте його виступи-імпровізації, що підкорили весь Тулум. Проте Osocor Residence готує перформанс, що зламає стереотипні уявлення про вечірки. Магічні світлові інсталяції та декор, що абсолютно виходить за межі будь-яких стандартів - такий формат можливо відтворити лише на одній київський локації.

Очолить цей сюрреалізм SATORI з його живою музичною виставою.


Фотографія Djordje Petrovic могла б ілюструвати в словниках статті під назвою "мультикультурний артист". Напівсерб, напівафриканець, він народився в Нідерландах та вповні розкрив творчий потенціал в Японії. Але в його музиці - набагато більше, ніж просто мікс культур. Там просвітлення, ейфорія, раптове щастя - все те, що вміщує в себе японський термін "саторі".

Разом із локацією 22 травня трансформуються й гості. Мотиви етно та бохо в дрескоді, мікс фольк-вокалу, техно, джазу та живих інструментів - SATORI начаклує енергетику вечора та створить гармонійний контекст для головної містичної казки цього сезону.

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