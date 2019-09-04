Джазові вечори у вересні: афіша Caribbean Club Concert Hall

01.09.2019 - 30.09.2019

Восени Caribbean Club Concert Hall продовжує тішити гостей концертами кращих джазових виконавців. Зігрівати меломанів вересневими вечорами будуть: традиційне шоу "Джаз для дорослих" з Олексієм Коганом, Тетяна Амірова з шоу-програмою Yiddish Jazz, Квартет Руслана Єгорова та багато інших. Детальніше про концерти в нашому дайджесті.

5 вересня — Павло Ігнатьєв

5 вересня з фортепіанним концертом “Осінній плейлист” виступить один з найтитулованіших молодих піаністів та композиторів України – Павло Ігнатьєв. Від його музики серце стискається, по тілу розливається тепло, а турботи буденності залишаються десь далеко за межами зали. Програма “Осінній плейлист” складається з авторських композиції в формі класичної техніки гри на фортепіано, а також відомих пісень та мелодій у свіжому та вишуканому аранжуванні.

Проект Павла Ігнатьєва "Осінній джаз" - спеціальна гостя концерту Катіко Пурцеладзе

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8 вересня — Speakeasy Jazz

8 вересня в Caribbean Club Concert Hall відбудеться музично-танцювальне ретро-шоу Speakeasy Jazz від творців шоу “Епоха Джазу”. Гостей вечора чекає живе виконання автентичної музики "золотої ери джазу", популярні танці та атмосфера клубів Нью-Йорка і Чикаго початку минулого століття, а також джаз-кабаре Shiny Stockings Chorus Line. Приготуйтеся до дивного подорожі в часі в Америку початку ХХ століття! Дрес-код вітається - ретро і вінтаж.

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9 вересня — Nataliya Lebedeva Trio і Лаура Марті

9 вересня в рамках серії концертів Live Jazz Monday виступить Nataliya Lebedeva Trio і відома джазова співачка Лаура Марті з програмою “WAVES”. Музиканти представлять авторські англомовні композиції. Яскрава емоційна палітра програми і динамічна музична драматургія створять особливу атмосферу для гостей вечора!

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12 вересня — "Джаз для дорослих" з Олексієм Коганом

12 вересня відбудеться традиційне шоу “Джаз для дорослих” з Олексієм Коганом та Jazz in Kiev Band. У цей вечір наживо пролунають всесвітньо відомі композиції у виконанні колективу Jazz in Kiev Band і чарівної джазової вокалістки Лаури Марті. Родзинка шоу - танцювальні перформанси чуттєвого балету NC-17 Showballet та захоплюючі історії про легендарні композиції від Олексія Когана.

"Джаз для дорослих" з Олексієм Коганом

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16 вересня — Balance Quartet

16 вересня в рамках серії концертів Live Jazz Monday виступить Balance Quartet. Колектив, до складу якого входять відомі українські музиканти, представить авторські композиції, ліричну і кінематографічну музику, а також гостей чекають музичні сюрпризи. Це ідеальний вечір для романтичного побачення або зустрічі з друзями!

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23 вересня — Анастасія Белінська та Early Bird Band

23 вересня на сцену Caribbean Club Concert-Hall вийдуть Анастасія Белінська та Early Bird Band з програмою “Український джаз”. Концептуально сімейний бенд і молода співачка представлять програму українських народних пісень в джазових обробках, а також авторські композиції українською мовою. На гостей чекає затишна сімейна атмосфера і несподівано приємне звучання відомих пісень.

Анастасія Белінська та Early Bird Band

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29 вересня — Тетяна Амірова

29 вересня фіналістка шоу “Голос країни” Тетяна Амірова виступить з шоу-програмою Yiddish Jazz в Caribbean Club Concert Hall. Програма складається з єврейських історій у виконанні одеситки Тетяни Амірова в супроводі віртуозних музикантів і танцюристів. Композиції об'єднані сюжетом про життя артистки, її рідного міста, приправлені гумором та одесько-єврейськими традиціями.

Тетяна Амірова

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30 вересня — Квартет Руслана Єгорова

30 вересня в рамках серії концертів Live Jazz Monday відбудеться музичний вечір “Jazz about Love” у виконанні зірок української джазової сцени - Квартету Руслана Єгорова. Музиканти представлять романтичну програму “Jazz about Love”, присвячену прекрасному почуттю - коханню. Прийдіть і розділіть цей осінній вечір з близькими і друзями під твори таких легенд джазу як Френк Сінатра, Дін Мартін, Майкл Бублей і інші.

Квартет Руслана Єгорова

Дізнатися детальніше про концертах і купити квитки можна придбати на сайті Caribbean Club Concert Hall.