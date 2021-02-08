Джаз, свінг, блюз, рок-н-рол: у Києві відбудеться серія музичних вечорів

Caribbean Club Concert Hall та Radio Jazz презентують серію музичних вечорів "Джазовий квартирник". У продажу лише 100 квитків на кожний вечір – прекрасна можливість насолодитися гарною музикою в камерній атмосфері.

"Джазовий квартирник – чудовий варіант для відпочинку всією родиною або вечері з коханою людиною. Якісна джазова музика, смачна вечеря, келих улюбленого напою та тепла лампова атмосфера – саме те, що потрібно, щоб відволіктись від буденності та насолодитися зимовими вечорами. Під час серії шоу гості почують всі можливі різновиди джазу: від свінгу до блюзу. Дрес-код у стилістиці подій – вітається!" – розповідають організатори.

Одним лише джазом організатори не обійшлися, у афіші квартирників присутні різноманітні шоу та концерти з музичною програмою від свінгу до рок-н-ролу. Заклад підготував такі події:

9 лютого: концерт французького шансону "Мій Париж" від Наталі Пічкур





Париж любив і Наполеон, і Оноре де Бальзак, і Олександр Дюма. А як його любили Едіт Піаф і Даліда, Ів Монтан і Мірей Матьє, Шарль Трені і Джо Дассен. Всю свою любов великі шансоньє Франції поклали на пісенний вівтар. Мелодійні і зворушливі пісні, вони відносять думки на затишні паризькі вулички, дарують радість життя і прискорюють биття серця.

Парижу пощастило, адже практично кожна пісня Едіт Піаф передає його шарм і дух свободи. Києву пощастило, адже 9 лютого в Caribbean Club відбудеться концерт французького шансону "Мій Париж" від фіналістки "Голосу країни" та солістки Notre Dame de Paris Наталі Пічкур.

21 лютого: Cosy Oleksa з програмою "Getting Started"

Що може бути краще за келих улюбленого напою у затишній атмосфері під чудовий ритм-н-блюз? Саме таку можливість пропонує молодий музичний гурт Cosy Oleksa – сольний проєкт Олекси Філіппенкова, відомого прихильникам рок-н-ролу усієї країни та за її межами.

"Getting Started" – перший великий сольний концерт колективу Cosy Oleksa, який поєднав на одній сцені музикантів від джазу до блюзу. В авторській програмі гурту можна насолодитися запальними ритмами від соулу до ритм-н-блюз.

28 лютого: Yiddish Jazz Show у виконанні співачки GOLDA та Freedom Ballet

Yiddish Jazz Show – це музична вистава з елементами імерсивного театру, де гість одночасно і глядач, і герой дійства. Ідеолог проєкту – співачка GOLDA (Тетяна Амірова) – з дитинства знайома з цими піснями, їх віковою історією та особливим характером. У компанії з топовими українськими джазовими музикантами GOLDA знаходить нове прочитання забутим пісням, вдихає в них свіжість та змушує полюбити ці пісні навіть тих, хто до сих пір був зовсім не знайомий з єврейською культурою.

"Музичний спектакль Yiddish Jazz Show вже тричі відбувся з успіхом в столичному Caribbean Club. Це гарна традиція, до якої приємно повертатися знову і знову. У цій програмі найголовніше – це атмосфера свята. Декорації, шоу, живий бенд, постановочні номери, костюми і танці від Freedom Ballet. Коли це все разом оживає на сцені – неможливо відірватися!" – розповідає GOLDA.