Джамала споет на одной из самых красивых летних сцен Киева: что известно об уникальном концерте

20.08.2023

20 августа в Киеве состоится первый концерт JAMALA под открытым небом в арт-пространстве UYAVA, который обустроен в "Саду Бажань" на ВДНГ ( билеты ).

Концерт звезды не только развлекательный, но благотворительный. Он запланирован в рамках сотрудничества с мультикультурным арт-пространством UYAVA для популяризации украинской музыкальной и художественной культуры и привлечения общества в помощь и поддержку воинов ВСУ.

"Я очень люблю лето и мне было бы очень грустно провести его без вас. Потому что я действительно обожаю эти летние настоящие концерты под открытым небом. И у нас есть такая возможность успеть собраться и провести это лето вместе. Уже 20 августа я спою ваши любимые песни: "Крила", "Очима", "Заплуталась", "1944". Часть прибыли пойдет на ВСУ. Ваша Джамала", - говорит народная артистка Украины.

Фирменный звук, неповторимый тембр голоса, безумная энергетика, топовый состав музыкантов - именно так можно описать предстоящий концерт Джамалы.

Музыка артистки объединяет соул, джаз, электронику и поп. Ее звучание в сочетании с эстетикой лайвов сегодня - один из атрибутов музыкальной сцены Украины, которая живет и пульсирует.

Добавим, что над арт-пространством UYAVA работает мультикоманда, которая приобщалась к известным на всю Украину проектам: APLAY, White Nights Festival, Comic Con Ukraine, "Вулична Їжа", ЮБК Beach, "Курені", Atlas Weekend и т. д. Поэтому здесь разбираются в том, как создать уют и эстетическое удовольствие на локации.