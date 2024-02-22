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"Друга Ріка" сыграет в Киеве: где и когда будет грандиозный концерт

Новина українською → Четверг 22 февраля 2024 14:24
"Друга Ріка" сыграет в Киеве: где и когда будет грандиозный концерт "Друга Ріка" даст большой концерт в Киеве (фото: пресс-служба группы)

08.03.2024

8 марта в Киеве в концерт-холле Atlas состоится концерт легендарной рок-группы "Друга Ріка". В этот вечер будут звучать любимые хиты о любви и, кроме песен, гостей ожидает уже привычная "своя" атмосфера и благотворительный аукцион, средства из которого будут направлены на помощь ВСУ.

Музыканты будут стирать форматы в звучании - это будет комбинированный концерт, где будут сочетаться разные программы, без лимитов и границ, во всех возможных проявлениях. Группа представит композиции как в акустической, так и в электронной аранжировке.

Добавим, что "Друга Ріка" являются одними из родоначальников украинского года, которые за 28 лет своей активной и плодотворной творческой деятельности издали 7 студийных альбомов, 2 сборника и акустический live-альбом "ІНША РІКА".

Группа сыграла тысячи концертов не только в Украине, но и по всему миру. С начала полномасштабного вторжения группа активно занимается помощью ВСУ, проводит благотворительные концерты, аукционы и сборы. Благодаря поддержке своих поклонников, в течение 2022-2023 годов музыканты собрали более 13 миллионов гривен для помощи Украине.

Купить билеты на большой концерт ДР можно на сайте Concert.ua по ссылке.

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