"Друга Ріка" сыграет в Киеве: где и когда будет грандиозный концерт

08.03.2024

8 марта в Киеве в концерт-холле Atlas состоится концерт легендарной рок-группы "Друга Ріка". В этот вечер будут звучать любимые хиты о любви и, кроме песен, гостей ожидает уже привычная "своя" атмосфера и благотворительный аукцион, средства из которого будут направлены на помощь ВСУ.

Музыканты будут стирать форматы в звучании - это будет комбинированный концерт, где будут сочетаться разные программы, без лимитов и границ, во всех возможных проявлениях. Группа представит композиции как в акустической, так и в электронной аранжировке.

Добавим, что "Друга Ріка" являются одними из родоначальников украинского года, которые за 28 лет своей активной и плодотворной творческой деятельности издали 7 студийных альбомов, 2 сборника и акустический live-альбом "ІНША РІКА".

Группа сыграла тысячи концертов не только в Украине, но и по всему миру. С начала полномасштабного вторжения группа активно занимается помощью ВСУ, проводит благотворительные концерты, аукционы и сборы. Благодаря поддержке своих поклонников, в течение 2022-2023 годов музыканты собрали более 13 миллионов гривен для помощи Украине.

Купить билеты на большой концерт ДР можно на сайте Concert.ua по ссылке.