Діти "Літа Любові": британці Freak Power вперше виступлять у Києві

Freak Power (фото: прес-служба групи)

01.12.2019

1 грудня в столичному клубі Caribbean Club виступить британська група Freak Power, яка вже другий рік відзначає повернення на сцену світовим турне та альбомом "United State" (квитки).

Пік активності проекту припав на розпал ейсід-хаусу у лихі 90-ті. Хлопцям подобалося змішувати фанк з електронікою - так і вийшла музика для нічних клубів, але з потужною духовою секцією, на чолі якої фронтмен і тромбоніст Ешлі Слейтер, і клубним саундом, за який відповідав Норман Кук, який увійшов в історію діджеїнгу як Fatboy Slim.

Вийшла дика суміш з ейсід, джазу, фанку, соулу і тріп-хопу. У 1993 році сингл "Turn On, Tune In, Cop Out" став глобальним хітом, який пізніше опинився в рекламному ролику джинсів Levi's. А треки з дебютного альбому "Drive-Thru Booty" і не менш успішного "More Of Everything For Everybody" розібрали на ремікси Fila Brazillia, Dr Rockit, Way Out West та інші герої танцполів, в тому числі й сам Норман, видавав свої версії під ніками Fat Boy Slim і Pizzaman.

Freak Power - Turn On, Tune In, Cop Out

Другий хіт Freak Power - композиція "Song #6", яка стала саундтреком до фільму Code 46 у 2004-му. В 2018 році вийшов "United State" і повернув увагу до проекту. У текстах відчувається впевненість і актуальність - не дивно, що група вирішила повернутися саме зараз і обговорити актуальні теми.

Freak Power - Song #6

Зараз Freak Power навіть енергійніше, ніж були раніше. А вартість їх платівок невпинно зростає - перевидань не передбачається, і попри чималі тиражі, дістати LP або сингл у хорошому стані - велика удача для меломана. А виступ в Києві - удача, яка буде доступна всім, хто вчасно придбає свої квитки.