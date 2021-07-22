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Бумбокс у Києві зіграють для гарних людей під магнетичний захід сонця

 

19.08.2021

Жодних гучних епітетів, все просто: саме ті хлопці з Бумбоксу. На саме тій сцені Osocor (квитки).

Трендову нині фразу "бути в потоці" треба ілюструвати прикладом Бумбоксу. З самої своєї появи в українській музичній культурі в 2004 році вони цей потік очолюють: зараз, як і тоді, їх композиції резонують тисячам людей. Феномен Бумбоксу - в нашій безумовній любові до кожного їх прояву: від "Наодинці" до "Безодні", від "Вахтерам" до фіта з Сашком Чемеровим "Любила", реліз якого відбувся кілька тижнів тому.


Бумбокс має багату історію, бо тільки з міні-альбомами "Люди" і "Голий Король", у 2017-18 роках об'їздили 15 країн світу й відіграли 117 концертів.

Альбом "Таємний код: Рубікон", що вийшов у 2019 році, музиканти записували не лише в Україні, а й у Франції та США - найяскравіші кліпи на пісні з цього альбому - гостросоціальне відео "Ангела" (feat Крихітка) та сенсація під назвою "Жаль", яка за глибиною лірики точно не поступається класиці "Ну давай, телефон мій, дзвони, дзвони, дзвони".


Щиро, тепло - може, музика Бумбоксу так близька нам саме тому, що вона з нас і складається, з кожного. Всіх, хто хоче це єднання відчути наживо, запрошуємо 19 серпня в Osocor Residence, - поєднаємо Бумбокс, гарних людей навколо та магнетичний захід сонця.

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