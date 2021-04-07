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"Bestseller": зірковий Макс Барських готує сюрприз киянам в травні

 

15.05.2021

15 травня головний адепт ретровейву Макс Барських, якого вже хочуть бачити на Євробаченні 2022 від України, уперше виступить у столичній резиденції Osocor (квитки).

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Хіти Макса звучать на радіостанціях СНД частіше за інших виконавців, що підтверджують численні нагороди та радіомоніторинг компанії TopHit. Його музичні шоу вражають масштабністю, а видовищні кліпи - завжди на крок попереду сучасних трендів. Його гастролей за кордоном не злічити, а американський Forbes називає співака музичним послом України у світі.

Артист тримає високу планку вже не один рік і не планує зупинятися. Його новий суперхіт у дуеті із Zivert - яскраве тому підтвердження. Нещодавно артисти випустили справжній міжнародний "Bestseller" у стилі кіберпанк. Це історія про дві душі, тілами яких керує штучний інтелект. Усе, що залишається закоханим, - зустрічі у віртуальних снах оцифрованого світу.


"Bestseller" блискавично злетів на перші сходинки за кількістю прослуховувань у Apple Music в Україні, Білорусі, Естонії, Литві, Вірменії, Узбекистані та інших країнах СНД і балтійського узбережжя. Зокрема, потрапив до топ-100 у Польщі.

Одними з перших почути наживо новий бестселер від Макса Барських ви зможете 15 травня.

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