ARTBAT та HOSH створюють нову історію у Києві

Сотні людей досі згадують два минулорічні івенти за участі легендарного дуету ARTBAT та HOSH. Цього разу в Osocor Residence писатиметься нова історія сучасної музики (квитки).

ARTBAT підготували свіжі треки, в ритмі яких пульсуватимуть серця мільйонів. А гості резиденції літнього відпочинку в Києві матимуть шанс почути їх першими. Компанію артистам складе німецький електронний продюсер та діджей HOSH.

ARTBAT уже викарбували своє творче ім’я на алеї музичної слави. Кожен їхній виступ на найгучніших фестивалях світу: Awakenings, Tomorrowland, Loveland, Fusion, ADE, EDC та DGTL - захоплює та отримує лише схвальні відгуки від гурманів електронного саунду по всіх куточках планети. Значить, сумніви зайві: вечір техно 11 червня приречений стати сенсацією 2021 року.



За магічний літній вайб відповідатиме HOSH, головне відкриття Diynamic Music та власник лейблу fryhide, під яким вийшли найвпізнаваніші треки ARTBAT - Tabu, Papillon та Aquarius. У своїй творчості HOSH звик до мультиформатних експериментів. Він взяв найкраще від техно, хаусу, та додав до цього переплітіння свій секретний інгредієнт, завдяки якому здіймаються сотні людей на танцполах усього світу.

Про такі події мало просто почути чи переглянути чужий прямий ефір в інстаграмі. Їх треба сприймати наживо.