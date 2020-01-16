Олексій Горбунов зіграє концерт до Дня народження Висоцького

25 січня до Дня народження Володимира Висоцького у столичному Caribbean Club Concert Hall відбудеться концерт Олексія Горбунова та гурту "Грусть пілота", присвячений легендарному артисту. Наживо прозвучать пісні та вірші всенародного улюбленця (квитки).

Поет, романтик, хуліган, актор і неймовірний артист Володимир Висоцький написав близько 800 пісень. В його текстах щирість, життя, правда. Зараз вони так само знаходять відлуння в серцях людей, написані ніби для всіх і для кожного особисто.

Олексій Горбунов не прагне бути "Висоцьким". Імітацію та наслідування він називає кривлянням та зневажає. В його виконанні "Кони привередливые", "Банька по-белому", "На Большом Каретном" лунають інакше ніж в оригіналі, але щиро, затишно та по-домашньому.

25 січня в затишному залі Caribbean Club Concert Hall під звуки улюблених мелодій згадаємо дивовижний талант та непересічну особистість - Володимира Висоцького.