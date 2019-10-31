ADAM виступить у Києві в рамках всеукраїнського туру

Українська неосоул-група ADAM завершить першу частину всеукраїнського туру #ІзіМані концертом у Києві. Виступ відбудеться 3 листопада в клубі Atlas (квитки).

ADAM готує програму з улюблених пісень "Люба", "Танцюй, мила", "Таку як є", а також презентує абсолютно нові композиції, які увійдуть до третього альбому під назвою #ІзіМані. Крім улюблених пісень, музиканти готують сюрпризи, і один з них - це виступ зі спеціальним зірковим гостем.

ADAM - Таку як є

"Наш тур видався дуже кайфовим! Концерти були круті, ми отримали купу емоцій. Дуже чекаємо на виступ у Києві! Це наше рідне місто і у ньому завжди особливі концерти", - поділилися музиканти ADAM.

Цікаво, що під час туру гурт почав писати свій третій альбом незвичайним способом.

"Імпровізуючи прямо на концертах ми почали створювати новий альбом. Імпровізації перетворилися в наброски нових треків для майбутнього альбому. В цьому полягала наша ідея на початку туру і ми раді, що вона сподобалася слухачам", - розповідають музиканти.

Нагадаємо, що група ADAM була заснована в 2014 році. До складу колективу входять вокаліст, саундпродюсер і сонграйтер Міша Клименко, барабанщик і перкусіоніст Андрій Гриценко, а також танцівниця і муза колективу Сашко Норова.

ADAM - Лови