35 лет на сцене! "Мертвий Півень" сыграет большой юбилейный концерт: где и когда

14.10.2024

В понедельник, 14 октября, во Львовской опере состоится большой юбилейный концерт легендарной рок-группы "Мертвий Півень".

Свое 35-летие на сцене культовая команда обещает превратить в незабываемое событие для любителей украинской альтернативной музыки.

Эксклюзивность этого концерта состоит в том, что он соберет на одной сцене как оригинальных участников группы, так и специальных гостей, оказавших значительное влияние на развитие украинской музыки.

Среди друзей-музыкантов, которые придут поздравить уважаемых юбиляров со сцены - группы "Очеретяний Кіт" и NAZVA и Юрий Журавель (Ot Vinta).

Это будет редкая возможность услышать вживую песни, которые стали культовыми для не одного поколения. Особым моментом будет то, что некоторые композиции будут исполнены в новых аранжировках струнных инструментов, а мультимедийные и визуальные эффекты перенесут зрителей в атмосферу ранних альбомов группы.

Добавим, что на днях к своему 35-летию МП презентовал песню и клип совместно с Сергеем Жаданом "Жінка з чорним, як земля, волоссям". Режиссер видео Светлана Благитко "зашила" в клипе отсылку к легендарному видео на песню "Холодно" 1998 года.

Билеты на 35-летие "Мертвого Півня" во Львовской опере 14 октября доступны по ссылке.