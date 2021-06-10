Смартвалізи, артплатформа та унікального таксі: в Україні оберуть "Бізнеследі 2021"

08.07.2021
8 липня у Києві відбудеться третя церемонія нагородження премії на підтримку жіночого підприємництва в Україні "Створено жінками".
Щороку комітет бізнеследі CCIFU - до нього входять жінки, що обіймають посади директорок або є членкинями Комітету директорів французьких компаній в Україні, - обирає підприємницю року. Вона отримує грошовий приз, підтримку Франко-української торгово-промислової палати протягом року, а також бізнесподорож до Парижу з менторством від головних офісів провідних французьких компаній.
"Щороку кількість і якість заявок від жінок, що прагнуть узяти участь у нашому конкурсі, зростає. Цьогоріч ми отримали майже вдвічі більше анкет, ніж торік. Це означає лише одне - жіноче підприємництво в Україні стрімко розвивається, а українські жінки стають дедалі сміливішими в реалізації власних планів та мрій", - коментує цьогорічний конкурс директорка CCIFU та організаторка премії Мод Жозеф.
Серед 100 поданих анкет журі конкурсу відібрало шорт-ліст, до якого увійшли десятеро бізнеспроєктів. Переможниця "Бізнеследі" 2021 року стане відома під час урочистої церемонії нагородження вже 8 липня.
Серед номінанток на премію "Створено жінками" 2021:
Зауважимо, що у 2019 році титул "Бізнеследі" отримала Руслана Римарська, засновниця компанії, яка виробляє печиво без глютену та лактози, а у 2020-му нагороду здобула Євгенія Ніколайчук - співзасновниця та керуюча партнерка мережі винних барів, що представляють українських виноробів.