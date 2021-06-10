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Смартвалізи, артплатформа та унікального таксі: в Україні оберуть "Бізнеследі 2021"

 

08.07.2021

8 липня у Києві відбудеться третя церемонія нагородження премії на підтримку жіночого підприємництва в Україні "Створено жінками".

Щороку комітет бізнеследі CCIFU - до нього входять жінки, що обіймають посади директорок або є членкинями Комітету директорів французьких компаній в Україні, - обирає підприємницю року. Вона отримує грошовий приз, підтримку Франко-української торгово-промислової палати протягом року, а також бізнесподорож до Парижу з менторством від головних офісів провідних французьких компаній.

"Щороку кількість і якість заявок від жінок, що прагнуть узяти участь у нашому конкурсі, зростає. Цьогоріч ми отримали майже вдвічі більше анкет, ніж торік. Це означає лише одне - жіноче підприємництво в Україні стрімко розвивається, а українські жінки стають дедалі сміливішими в реалізації власних планів та мрій", - коментує цьогорічний конкурс директорка CCIFU та організаторка премії Мод Жозеф.

Серед 100 поданих анкет журі конкурсу відібрало шорт-ліст, до якого увійшли десятеро бізнеспроєктів. Переможниця "Бізнеследі" 2021 року стане відома під час урочистої церемонії нагородження вже 8 липня.

Серед номінанток на премію "Створено жінками" 2021:

  • Ольга Синякевич, засновниця проєкту, мета якого - забезпечити український ринок якісними та естетично привабливими протезами для людей, що пережили ампутацію нижніх кінцівок.
  • Наталія Ткаченко, засновниця онлайн-галереї
  • Вікторія Король, засновниця бренду, що виготовляє професійні захисні наколінники й одяг для занять Pole Dance.
  • Марія Гаврилюк та Наталія Каменська, співзасновниці бренд-проєкту виняткових речей, основною місією якого є інтерпретація культурної традиції та інтеграція елементів народної спадщини в сучасні дизайнерські об'єкти.
  • Олександра Балясна, засновниця нішевого бренду, що виготовляє речі для немовлят із малою вагою.
  • Анжеліка Никитенко, засновниця взуттєвого бренду, що займається розробленням жіночих моделей малих розмірів: 32–35.
  • Олена Шингарьова, засновниця служби таксі, що забезпечує зручне й комфортне пересування містом маломобільних пасажирів.
  • Юлія Ютовець, засновниця торгової марки, основним напрямом діяльності якої є перероблення органічних відходів та виготовлення органічного добрива біогумус.
  • Катерина Тарасенко та Катерина Ільків, засновниці козячої ферми
  • Аліна Долініна, засновниця бренду дизайнерських валіз нового покоління.

Зауважимо, що у 2019 році титул "Бізнеследі" отримала Руслана Римарська, засновниця компанії, яка виробляє печиво без глютену та лактози, а у 2020-му нагороду здобула Євгенія Ніколайчук - співзасновниця та керуюча партнерка мережі винних барів, що представляють українських виноробів.

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