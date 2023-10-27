Неделя украинского дизайна и инноваций в Киеве: что это и почему нужно посетить

С 1 по 5 ноября в Киеве проведут Неделю украинского дизайна и инноваций (UDIW), которая станет мультидисциплинарной платформой для объединения творчества, инноваций и дизайна в одно сообщество. Это - первое событие, которое состоится при поддержке World Design Week.

Цель Недели украинского дизайна - раскрыть тему "Устойчивость" в контексте военных событий, обратить внимание на то, как дизайн может влиять на жизнь и способствовать возобновлению общественных процессов, а также привлечь общину к размышлению и совместному действию для создания устойчивого будущего.

Гостей Недели дизайна ожидает насыщенная программа: выставка конкурсных работ, проект реновации, архитектурная конференция, воркшопы по 3D-моделированию, гончарству, рисованию, открытые лекции по дизайну, экскурсии на производство арт-инсталляций, профильные мастер-классы, презентации, лекции.

Все события будут проходить на разных локациях: КНУСА, платформа OSTRIV, Студенческий хаб, в гончарной мастерской на Довженко, в 22F, разнообразные шоурумы (Porcellanato, Decomaster, Rim) и т. д.

Полную программу впоследствии анонсируют в соцсетях и на сайте проекта. Вход на все площадки будет свободен.