RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Неделя украинского дизайна и инноваций в Киеве: что это и почему нужно посетить

В Киеве пройдет Неделя украинского дизайна и инноваций
 

01.11.2023-05.11.2023

С 1 по 5 ноября в Киеве проведут Неделю украинского дизайна и инноваций (UDIW), которая станет мультидисциплинарной платформой для объединения творчества, инноваций и дизайна в одно сообщество. Это - первое событие, которое состоится при поддержке World Design Week.

Цель Недели украинского дизайна - раскрыть тему "Устойчивость" в контексте военных событий, обратить внимание на то, как дизайн может влиять на жизнь и способствовать возобновлению общественных процессов, а также привлечь общину к размышлению и совместному действию для создания устойчивого будущего.

Гостей Недели дизайна ожидает насыщенная программа: выставка конкурсных работ, проект реновации, архитектурная конференция, воркшопы по 3D-моделированию, гончарству, рисованию, открытые лекции по дизайну, экскурсии на производство арт-инсталляций, профильные мастер-классы, презентации, лекции.

Все события будут проходить на разных локациях: КНУСА, платформа OSTRIV, Студенческий хаб, в гончарной мастерской на Довженко, в 22F, разнообразные шоурумы (Porcellanato, Decomaster, Rim) и т. д.

Полную программу впоследствии анонсируют в соцсетях и на сайте проекта. Вход на все площадки будет свободен.

Читайте РБК-Украина в Google News