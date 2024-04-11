Представь себя со мной: культурное артпространство V'YAVA открывает летний сезон на ВДНГ

27.04.2024, 28.04.2024

27 и 28 апреля в "Саду Бажань" на ВДНГ обновленное культурное артпространство V'YAVA будет ждать первых гостей нового сезона.

В этом году V'YAVA поразит - она масштабируется и теперь объединяет в себе не только музыку, но и другие направления украинского искусства.

"Украинская культура - это мощная сила нашего духа сегодня, во время войны. Она поддерживает, объединяет, дает силы, надежды, свет и краски жизни", - говорят идеологи артпространства.

На открытии артпространства будет раздаваться музыка разных жанров от топовых украинских артистов.

Хедлайнером 27 апреля будет украинский музыкант и продюсер Cepasa. Его поддержит дуэт Gorim! & Yuzvik.

28 апреля на сцену V'YAVA выйдет музыкально-поэтический проект "Пиріг і Батіг". Они сыграют песни на стихи ряда знаковых украинских поэтов. Еще одними хедлайнерами станут виртуозные джазмены Алексей Коган и JAZZinKyiv.

Кроме хедлайнеров, на открытии выступят и другие артисты и диджеи, анонсируемые вскоре.

Больше деталей можно узнать по ссылке.