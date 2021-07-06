Українців запрошують на фестиваль Respublica: що там буде і у чому його унікальність

27.08.2021-29.08.2021
З 27 по 29 серпня Стара Фортеця в Кам’янці-Подільському перетвориться на великий міжнародний інклюзивний фестиваль. Це не просто крута музична розвага - а масштабна соціально значуща подія, яка сприяє розвитку української музики, інклюзії та регіонального туризму.
Respublica - перший фестиваль України, який віддає один із днів для шоукейсу молодих українських виконавців. Також це єдиний український фест, що доступний для відвідувачів і митців з обмеженими можливостями.
Respublica - єдиний фест України, який відбувся 2020-го року навіть в умовах жорсткого локдауну та пандемічної паніки. Фестиваль може повноцінно функціонувати як офлайн, так і онлайн.
Respublica FEST сприяє розвитку сучасної української музики шляхом надання молодим музикантам майданчиків для презентації творчості. А також створює нетворкінг-платформу для обміну досвідом між професіоналами та молодими виконавцями.
Respublica особливо запрошує до виступів інклюзивні гурти та глядачів, створюючи для них направду зручні умови. Це запрошення на фестиваль зі шрифтом Брайля, майданчики для жестових перекладачів, спеціалізовані біотуалети, профільні інклюзивні ГО, пандуси та трапи до сцен, переклад пісень жестовою мовою на головній сцені фестивалю, волонтерський супровід митців та відвідувачів.
3 сцени буде розташовано в Старій Фортеці, 1 - на Ратуші, 1 – на Руській Брамі. Серед виконавців:
І головне - ще 40 талановитих артистів, яких ви можливо навіть не чули! І до того ж 2 сцени (на Ратуші і Руській Брамі) точно будуть безкоштовними для відвідувачів.
Вхід на перший (27 серпня) та третій (29 серпня) фестивальні дні платні, а завітати на шоукейс-день 28 серпня можна буде абсолютно безкоштовно.
Організатори відбирають 30 музичних гуртів через конкурс. Й абсолютно всі охочі можуть подати заявку до 20 липня.
Завдяки Respublica FEST молоді виконавці:
Частина виступів 28 серпня транслюватиметься у світ фестивалю у грі Minecraft, який був створений у 2020 році.