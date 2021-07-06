Українців запрошують на фестиваль Respublica: що там буде і у чому його унікальність

З 27 по 29 серпня Стара Фортеця в Кам’янці-Подільському перетвориться на великий міжнародний інклюзивний фестиваль. Це не просто крута музична розвага - а масштабна соціально значуща подія, яка сприяє розвитку української музики, інклюзії та регіонального туризму.

Respublica - перший фестиваль України, який віддає один із днів для шоукейсу молодих українських виконавців. Також це єдиний український фест, що доступний для відвідувачів і митців з обмеженими можливостями.

Головні цілі, які реалізує Respublica

створення інноваційного культурного продукту, який розвиває креативні індустрії;

популяризація творчості молодих музикантів;

фокусування уваги громади на проблемах екологічності та доступності для митців і відвідувачів з обмеженими можливостями великих українських фестивалів, як наслідок - і в повсякденному житті;

підтримка регіонального туризму та туристичної галузі, яка зазнала колосальних втрат унаслідок всесвітньої пандемії та карантину.

Шоукейс-платформа, яка діє за будь-яких умов

Respublica - єдиний фест України, який відбувся 2020-го року навіть в умовах жорсткого локдауну та пандемічної паніки. Фестиваль може повноцінно функціонувати як офлайн, так і онлайн.

Respublica FEST сприяє розвитку сучасної української музики шляхом надання молодим музикантам майданчиків для презентації творчості. А також створює нетворкінг-платформу для обміну досвідом між професіоналами та молодими виконавцями.

Єдиний інклюзивний музичний фестиваль України

Respublica особливо запрошує до виступів інклюзивні гурти та глядачів, створюючи для них направду зручні умови. Це запрошення на фестиваль зі шрифтом Брайля, майданчики для жестових перекладачів, спеціалізовані біотуалети, профільні інклюзивні ГО, пандуси та трапи до сцен, переклад пісень жестовою мовою на головній сцені фестивалю, волонтерський супровід митців та відвідувачів.

3 дні, 5 сцен і неймовірний шквал музики від митців з усіх куточків країни

3 сцени буде розташовано в Старій Фортеці, 1 - на Ратуші, 1 – на Руській Брамі. Серед виконавців:

знамениті артпровокатори й борці з ханжеством "Хамерман Знищує Віруси"

український гурт-феномен "Один в каное"

андерграундні реп-зірки з Харківщини "Курган і Agregat"

Сергій Жадан та його ска-панк-зграя "Жадан і Собаки"

один із найбільш впізнаваних українських метал-гуртів за кордоном KHORS

дослідники традиційної інструментальної музики, обрядових та побутових пісень "Гуляйгород"

рівненські рокери FarInHate



І головне - ще 40 талановитих артистів, яких ви можливо навіть не чули! І до того ж 2 сцени (на Ратуші і Руській Брамі) точно будуть безкоштовними для відвідувачів.

Вхід на перший (27 серпня) та третій (29 серпня) фестивальні дні платні, а завітати на шоукейс-день 28 серпня можна буде абсолютно безкоштовно.



28 серпня - значущий шоукейс-день

Організатори відбирають 30 музичних гуртів через конкурс. Й абсолютно всі охочі можуть подати заявку до 20 липня.

Завдяки Respublica FEST молоді виконавці:

звернуть на себе увагу не тільки слухачів, але і 40 музичних експертів (організатори фестів/концертів/турів, промоутери, власники музичних майданчиків, ЗМІ);

отримають нетворкінг із представниками індустрії;

потраплять у каталог молодих виконавців, який розповсюджується серед професіональних представників музичної індустрії та слухацької аудиторії;

Respublica надасть гуртам змонтоване відео виступу та розмістить його на YouTube-каналі фесту;

переможцям фестивалю, 3-м найкращим гуртам, фест організує концертний тур 5-ма містами України вже у вересні.

Частина виступів 28 серпня транслюватиметься у світ фестивалю у грі Minecraft, який був створений у 2020 році.