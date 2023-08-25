Стали известны имена всех артистов, выступающих на фестивале Brave! Factory 2023

26-27 августа в Киеве состоится Brave! Factory. На фестивале заявлено 50 артистов, среди которых есть как украинские, так и иностранные имена. В этом году событие пройдет нетрадиционно - на территории Лентакоткацкой фабрики, а не на заводе "Метрострой" (билеты).

Среди зарубежных артистов - гость из Германии Kangding Ray, британцы Anthea и Shifted, чилиец Dandy Jack, а также нидерландцы Pieter Jansen и Caim.

Из местных артистов на Brave! Factory выступят квартет джазового музыканта Денниса Аду d'Electro, Луна с электронным проектом Der Diktatur, Elija, Tonka, Jazzmate, Alex Savage, Space Echoes, Shadow Unit, Pymin, рэпер Гоня и другие.

"Это лучшее летнее мероприятие, которое мы делаем всего раз в год. Это всегда смелые решения по дизайну, это гармоничное сочетание музыки и арта. Нам его очень не хватало. В этом году наших гостей ждет много необычных сюрпризов в очень привычном месте: мы превратим хорошо известную фабрику на Нижнеюрковской на пространство, которое будет передавать традиционную атмосферу предыдущих фестивалей Brave! Factory", - делятся организаторы.

Полный лайнап фестиваля Brave! Factory