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Стали известны имена всех артистов, выступающих на фестивале Brave! Factory 2023

Brave! Factory (фото: пресс-служба фестиваля)
 

26.08.2023-27.08.2023

26-27 августа в Киеве состоится Brave! Factory. На фестивале заявлено 50 артистов, среди которых есть как украинские, так и иностранные имена. В этом году событие пройдет нетрадиционно - на территории Лентакоткацкой фабрики, а не на заводе "Метрострой" (билеты).

Среди зарубежных артистов - гость из Германии Kangding Ray, британцы Anthea и Shifted, чилиец Dandy Jack, а также нидерландцы Pieter Jansen и Caim.

Из местных артистов на Brave! Factory выступят квартет джазового музыканта Денниса Аду d'Electro, Луна с электронным проектом Der Diktatur, Elija, Tonka, Jazzmate, Alex Savage, Space Echoes, Shadow Unit, Pymin, рэпер Гоня и другие.

"Это лучшее летнее мероприятие, которое мы делаем всего раз в год. Это всегда смелые решения по дизайну, это гармоничное сочетание музыки и арта. Нам его очень не хватало. В этом году наших гостей ждет много необычных сюрпризов в очень привычном месте: мы превратим хорошо известную фабрику на Нижнеюрковской на пространство, которое будет передавать традиционную атмосферу предыдущих фестивалей Brave! Factory", - делятся организаторы.

Полный лайнап фестиваля Brave! Factory

  • Alex Savage
  • Aliana
  • Andrii Barmaliy & Olexandr Yavdyk live
  • Anthea
  • Bambu
  • Bogdan Zaiets live
  • Borys
  • Brother G live
  • Caim
  • Cantrust
  • d’Electro live
  • Dandy Jack live
  • Der Diktatur live
  • Dj Sotofett
  • Elija live
  • Gapon
  • Heavenphetamine live
  • Hidden Element live
  • Igor Glushko
  • Jane
  • Jazzmate
  • Jockii Druce live
  • Kadiristy
  • Kangding Ray live
  • KLIM beats live
  • Lstn
  • Lucas Bird live
  • M.Tkachenko
  • Native Outsider
  • Nota Yanvarskaya
  • Oles
  • Pan Servus
  • Pieter Jansen
  • Pymin live
  • Roman K
  • Rustam
  • Shadow Unit
  • Shifted
  • Si Process live
  • Space Echoes live
  • Tertön
  • Tonka live
  • Tysk live
  • Vera Logdanidi
  • VH 10 live
  • Wieloroman
  • Yana Ponura
  • Yuvi live
  • Гоня live
  • Князь Володимир live
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