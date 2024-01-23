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Социальный день на фестивале фонарей Lights&Dreams: кто может пройти бесплатно

Новина українською → Вторник 23 января 2024 09:38
Социальный день на фестивале фонарей Lights&Dreams: кто может пройти бесплатно Фестиваль фонарей Lights&Dreams (фото: пресс-служба Певчего)

25.01.2024

25 января Фестиваль фонарей Lights&Dreams, который сейчас проходит на Певческом поле, откроет двери для социально незащищенных категорий населения.

Бесплатно попасть на фестиваль могут дети войны, дети сироты, люди с инвалидностью I-II категории и, конечно, представители ВСУ. Другие категории населения, среди которых ВПЛ и пенсионеры, получат скидку в 25% на вход.

"Мы знаем, как важно сейчас поддерживать моральное состояние и получать положительные эмоции. Так что хотим сделать приятное тем людям, которые по определенным причинам не могут попасть на фестиваль, но очень хотят!" - говорят организаторы.

Напомним, что Lights&Dreams - это настоящий парк иллюминаций и масштабных световых инсталляций, каждая из которых достигает до 7 метров в высоту.

В общей сложности более 50 000 фонариков, 10 километров шелка и 140 000 квадратных метров парка превратили Певческое в иллюминационную сказку.

Социальный день на фестивале фонарей Lights&amp;Dreams: кто может пройти бесплатноСоциальный день на фестивале фонарей Lights&amp;Dreams: кто может пройти бесплатноСоциальный день на фестивале фонарей Lights&amp;Dreams: кто может пройти бесплатноСоциальный день на фестивале фонарей Lights&amp;Dreams: кто может пройти бесплатноСоциальный день на фестивале фонарей Lights&amp;Dreams: кто может пройти бесплатноСоциальный день на фестивале фонарей Lights&amp;Dreams: кто может пройти бесплатно

Фестиваль фонарей Lights&Dreams (фото: пресс-служба Певческого)

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