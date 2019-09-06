Old Car Land наближається: 1000 раритетів серед сотні літаків

Вже зовсім скоро тисяча раритетних машин з’їдуться на найбільший технічний фестиваль України Old Car Land. Він відбуватиметься 4-6 жовтня у Державному музеї авіації на столичній вул. Медова, 1 (купити квиток).

Це одинадцятий захід. Його організовує клуб технічної класики OldCarServiсe. Експозиція фестивалю охоплюватиме найрізноманітнішу техніку, яку за останні 150 років придумали люди. Можна буде побачити велосипеди, мотоцикли, легковики, вантажівки, автобуси, літаки, гелікоптери, безпілотники. Крім того, приїде чимало військових машин часів Другої Світової війни. А також буде експозиція таких автомобілів, як ті, що брали участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Найстарішим машинам-учасникам — понад 80 років. Більшість із них збережені в єдиному екземплярі й мають незвичайну історію. На Old Car Land презентують найстаріші в Україні німецькі, французькі, радянські моделі. Із останніх можна буде побачити рідкісні версії “Волг”, “Чайок”, ЗіЛів. Очікують на фестивалі й експозицію американських машин. Серед них — Oldsmobile, Buick.Chevrolet, Cadillac.

Old Car Land наближається

Традиційно пройдуть на заході зльоти популярних автоклубів, машин-янгтаймерів і любителів окремих марок. Відбудуться змагання на дитячих педальних машинах і конкурс елеганції, під час якого кожен член екіпажу автомобіля має одягнутися у вбрання часів випуску машини. Неймовірним видовищем стане дрифтове шоу та ралі на ретроавтомобілях.

По всій території фестивалю з 09:00 до 20:00 працюватимуть фудкорти, дитячі зони й буде безліч локацій для крутих селфі! Для дітей віком до 12 років і учасників бойових дій вхід безкоштовний.