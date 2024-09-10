Lviv BookForum 2024: когда состоится и кто из известных писателей приедет

31-й Международный литературный фестиваль Lviv BookForum пройдет с 3 по 6 октября во Львове вживую (в Центре архитектуры, дизайна и урбанистики "Порохова вежа") и онлайн.

Фокусная тема мероприятия - "Сила спільнодії".

Организаторы из "Форума издателей" отмечают, что она поможет через исторический и актуальный опыт украинцев обсудить темы, которые влияют на глобальные демократические процессы: постколониализм в Украине и мире, силу общественного активизма и молодежи, национальную память и международные конфликты.

Всего в рамках Lviv BookForum запланировано 20 дискуссий, 5 публичных интервью с топовыми украинскими и иностранными интеллектуалами, церемония открытия и 4 партнерских события.

Среди гостей фестиваля: