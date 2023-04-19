Легендарный фестиваль "Файне Місто" состоится! Стало известно - где и когда

Легендарный украинский фестиваль "Файне Місто", который проходил в Тернополе, в этом году проведут во Львове.

Он будет благотворительным и состоится 28-30 июля на территории !FESTrepublic под лозунгом "Истории, которые следует услышать".

Главная цель фестиваля, говорят организаторы, собрать дополнительные средства для обеспечения логистических и гуманитарных потребностей бригады НГУ "Азов", с которой команда "Файного Міста" сотрудничает с начала полномасштабного вторжения.

"Двадцать долгих месяцев мы с вами не виделись, за это время каждый из нас пережил столько, что кому-то хватило бы и на несколько жизней. Мы умножали опыты, запечатлевали моменты на полке собственных жизненных воспоминаний, много рефлексировали и учились новой жизни. Пришло время нам всем об этом поговорить!" - обратились организаторы к "файним людям" (именно так традиционно называют себя посетители фестиваля).

Локация была выбрана не случайно, ведь там можно провести фестиваль с соблюдением всех актуальных правил безопасности в соответствии с сегодняшними реалиями.