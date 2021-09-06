ЛАЗ наших олімпійців і кабріолет "Таврія": на OldCarLand покажуть перші українські авто

Сотні раритетних машин покажуть із 17 по 19 вересня на найбільшому технічному фестивалі OldCarLand. Він відбудеться у Державному музеї авіації ім. О. К. Антонова по вул. Медова, 1 у Києві (квитки).

Саме там, серед сотні літаків і гелікоптерів, на понад 10 гектарах території виставлять рідкісні старовинні автомобілі. Чимало з них відіграли непересічну роль в історії і належали відомим людям. Захід організовує клуб технічної класики OldCarServiсe.

Можна буде побачити під час руху моделі, яким понад 80 років, найстаріші велосипеди, мопеди, моторолери, мотоцикли й свіжі роботи кращих реставраційних майстерень.

Тема осіннього OldCarLand – “Зроблено в Україні”. У центральній експозиції заходу, на червоній доріжці, представлять машини, з яких починався автопром на території нашої країни. Ці моделі стали народними та знаковими для кожної сім’ї.

Проте спеціально для головної теми OldCarLand вдалося відшукати унікальні зразки української техніки. Це одна із двох збережених “Таврія” у кузові кабріолет, яких АвтоЗАЗ випустив обмеженою партією, автобус ЛАЗ у спецвиконанні, що возив перших українських олімпійських чемпіонів, всюдихід ЛуАЗ у стані машини, що тільки но зійшла з конвеєра, колекцію автомобілів “Запорожець” - від першого до останнього.

У Києві із 17 по 19 вересня пройде OldCarLand (фото: прес-служба)

Одним із найстаріших автомобілів OldCarLand буде Opel P4 1935 року випуску. Його вперше привезуть на фестиваль. Модель з кінця 1950-х років не їздила й збереглася в комплектному й робочому стані.

Також запланована експозиція “Капсула часу”. На ній виставлять ретромашини, які попри свій вік, мають рекордно малий пробіг і є у стані щойно випущених авто.

У програмі фестивалю — презентації вражаючих машин, конкурси водійської майстерності на ретротехніці, конкурс “Елеганція”, покази ретромоди, змагання серед дітей на педальних машинах і багато іншого.

Під час проведення OldCarLand діятиме сцена, працюватимуть фудкорти з найрізноманітнішою їжею, буде безліч яскравих локацій і фотозон. Для дітей передбачені майданчики, розважальні зони та інші активності.

На OldCarLand буде цікаво всім, незалежно від віку та інтересів!

У Києві із 17 по 19 вересня пройде OldCarLand (фото: прес-служба)