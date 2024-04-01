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"Країна Мрій" возвращается: когда и где пройдет легендарный этнофестиваль

Новина українською → Понедельник 01 апреля 2024 15:02
"Країна Мрій" возвращается: когда и где пройдет легендарный этнофестиваль "Країна Мрій" - действительно культовый фестиваль (фото: PR Batteries agency / Юрий Верес)

21.06.2024-23.06.2024

Крупнейший этнофестиваль "Країна Мрій", который непрерывно проходит в Украине с 2004 года, возвращается в Киев.

В этом году юбилейный фестиваль пройдет на территории Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко продлится три дня в выходные с 21 по 23 июня.

"В этом году мы должны привлечь еще больше молодежи на наш этнофест. Ведь именно она и является проводником наших стремлений и традиций, нашего культурного кода в будущее. Поэтому должны пересказать ей эстафету мечтаний и самоосознания ради сохранения нации. "Країна Мрій" закаляет настоящее, подносит силы и здоровья, вдохновение и непокоренный украинский дух! Это праздник мечтающих, тех, кто творит и тех, кто стремится почувствовать безграничность Вселенной Искусств. Соединяйтесь с нами в путешествии в мир безграничных мечтаний, чудесных музыкантов, огненных чувств", - комментирует основатель и идейный вдохновитель фестиваля Олег Скрипка.

&quot;Країна Мрій&quot; возвращается: когда и где пройдет легендарный этнофестиваль

Основателем "Країни Мрій" является Олег Скрипка (фото: PR Batteries agency)

Программа нынешнего фестиваля

"Країна Мрій" пройдет в формате уютного семейного праздника, множество активностей будет ориентировано на молодежь.

Гостей ожидают выступления украинских и зарубежных исполнителей разных музыкальных жанров, насыщенные мастер-классы, выставки искусства, театральные постановки, показы и многие другие активности.

Локация этнофеста будет содержать несколько больших полноценных сцен живой музыки, а также многообразие площадок, мастерских танца, музыки и пения.

Для детей будет оборудована отдельная лужайка, где малыши сможет увлеченно играть в народные украинские игры и забавы.

Мужчины смогут испытать силы в козацких развлечениях и порадовать свой дух в герце - поединка украинских козаков.

На электронной сцене запланированы выступления этно ди-джеев и коллаборации с этномузыкантами.

&quot;Країна Мрій&quot; возвращается: когда и где пройдет легендарный этнофестиваль

На "Країні Мрій" будет много музыки (фото: PR Batteries agency / Юрий Верес)

В рамках фестиваля состоится ярмарка традиционных и крафтовых изделий народных промыслов и ремесел, мастерская ремесел, где каждый сможет попробовать себя как кузнец, гончар, резчик, вышивальщица, ткаля и многие другие.

Несколько локаций будут посвящены живой традиционной украинской кухне.

Большое внимание в программе фестиваля будет уделено военным. Для нужд армии БФ "Країна Мрій" проведет специальный сбор, аукционы и другие активности.

Для защитников и защитниц, а также детей до 10 лет вход на фестиваль традиционно будет бесплатным.

&quot;Країна Мрій&quot; возвращается: когда и где пройдет легендарный этнофестиваль

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