У Києві відбудеться SENKA FEST: чому туди треба піти

У Києві відбудеться другий фестиваль SENKA. 11 вересня об 11:00 сквер на Бульварно-Кудрявській знов відчиниться для творчості, спілкування та дивовижних знахідок.

SENKA FEST вже у друге стане унікальним простором, де можна придбати роботи сучасних українських митців, модний одяг та прикраси від київських дизайнерів і ювелірів, купити вінілові платівки, відвідати мистецьки майстер-класи та послухати тематичні лекції.

Назву фестиваль отримав від славетного Сінного ринку, який колись знаходився на Бульварно-Кудрявській вулиці. Незабутній колорит базару надихнув організаторів на створення вінтажного фестивалю.

Цьогоріч засновники арт-заходу підтримають проактивні рухи та київські спільноти, що стоять на варті історичної спадщини Києву.

"Ми хочемо нагадати про Київ нашого дитинства і юності, про втрачені та ще живі київські пам'ятки, київські спільноти, зв'язок поколінь і наше спільне майбутнє, а також влаштувати майданчик для творчості, спілкування й дивовижних знахідок!" - кажуть організатори фестивалю.

В програмі SENKA FEST:

pop-up вbставка за участі київських митців

арт-маркет

вінтажний маркет

музика

майстер-класи та лекції

їжа від популярних закладів

фотозона

активності від рухів збереження міста

Вхід на фестиваль вільний. Більше подробиць - за посиланням.

Нагадаємо, що перший фестиваль SENKA пройшов 7 вересня 2019 року, з метою нагадати про зруйновану будівлю Сінного ринку та привернути увагу до збереження культурної спадщини Києва.