ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Jazz Weekend: легенди джазу і номінанти Grammy їдуть в Київ

Lite » Афиша 01.10.2019 - 14:06
The Baylor Project (фото: прес-служба)
The Baylor Project (фото: прес-служба)

21.11.2019-23.11.2019, 29.11.2019

21-23 і 29 листопада столичний культурний центр Freedom Hall представить світових джазових зірок в ході фестивалю Jazz Weekend (квитки).

Jazz Weekend - нове ім'я із 15-річною історією. Засновником та ідеологом нового фестивального формату став Олександр Сірий, президент джазового фестивалю DoDж, який ще з нульових почав знайомити українців з найбільшими світовими джазовими іменами та вивів на велику сцену десятки молодих українських музикантів.

Штаб-квартирою фестивального формату стане оновлений культурний центр Freedom Hall, майданчик, на якому великий джаз тепер живе поруч зі світовим театром, прославленими танцювальними колективами, академічними музикантами, та божевільними експериментальними шоу.

На новій сцені виступлять не тільки музиканти, які живуть на вершині джазового Олімпу, але і нові американські зірки, номінанти на Grammy.

Розклад Jazz Weekend 2019

21 листопада фестиваль відкриє зустріч з автентичним американським сімейним джазовим колективом The Baylor Project, двократними номінантами на Grammy. У їх виконанні глядачі почують джаз з незрівнянним присмаком госпелу, блюзу та соулу.

Крім того, слухачів чекають такі легенди, як проект Incognito, який ось уже чотири десятиліття користується шаленою популярністю у світі. Групу в кінці 1970-х створив гітарист, співак, продюсер Жан-Поль "Блуі" Монік. За 40-річну кар'єру музиканти випустили понад 15 альбомів і десятки синглів. Київ зустріне колектив вже 22 листопада.

Група Mezzoforte з Ісландії, яка виступає 23 листопада, це один з найстаріших європейських джазових колективів, який з моменту створення в 1977 році випустив 14 альбомів і 6 збірок.

А 29 листопада на сцену культурного центру вийде піаніст, аранжувальник та продюсер Боб Джеймс, який отримав Grammy за "краще виконання джаз-ф'южн". Він спеціально прилітає на Jazz Weekend в Київ для спільного виступу з українським саксофоністом Андрієм Чмутом. Такий виступ є сміливою заявкою на входження українського музиканта у світовий джазовий клуб.

Jazz Weekend: легенди джазу і номінанти Grammy їдуть в Київ

Jazz Weekend пройде в Києві 21-23 і 29 листопада

Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся