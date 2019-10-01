Jazz Weekend: легенди джазу і номінанти Grammy їдуть в Київ

The Baylor Project (фото: прес-служба)

21.11.2019-23.11.2019, 29.11.2019

21-23 і 29 листопада столичний культурний центр Freedom Hall представить світових джазових зірок в ході фестивалю Jazz Weekend (квитки).

Jazz Weekend - нове ім'я із 15-річною історією. Засновником та ідеологом нового фестивального формату став Олександр Сірий, президент джазового фестивалю DoDж, який ще з нульових почав знайомити українців з найбільшими світовими джазовими іменами та вивів на велику сцену десятки молодих українських музикантів.

Штаб-квартирою фестивального формату стане оновлений культурний центр Freedom Hall, майданчик, на якому великий джаз тепер живе поруч зі світовим театром, прославленими танцювальними колективами, академічними музикантами, та божевільними експериментальними шоу.

На новій сцені виступлять не тільки музиканти, які живуть на вершині джазового Олімпу, але і нові американські зірки, номінанти на Grammy.

Розклад Jazz Weekend 2019

21 листопада фестиваль відкриє зустріч з автентичним американським сімейним джазовим колективом The Baylor Project, двократними номінантами на Grammy. У їх виконанні глядачі почують джаз з незрівнянним присмаком госпелу, блюзу та соулу.

Крім того, слухачів чекають такі легенди, як проект Incognito, який ось уже чотири десятиліття користується шаленою популярністю у світі. Групу в кінці 1970-х створив гітарист, співак, продюсер Жан-Поль "Блуі" Монік. За 40-річну кар'єру музиканти випустили понад 15 альбомів і десятки синглів. Київ зустріне колектив вже 22 листопада.

Група Mezzoforte з Ісландії, яка виступає 23 листопада, це один з найстаріших європейських джазових колективів, який з моменту створення в 1977 році випустив 14 альбомів і 6 збірок.

А 29 листопада на сцену культурного центру вийде піаніст, аранжувальник та продюсер Боб Джеймс, який отримав Grammy за "краще виконання джаз-ф'южн". Він спеціально прилітає на Jazz Weekend в Київ для спільного виступу з українським саксофоністом Андрієм Чмутом. Такий виступ є сміливою заявкою на входження українського музиканта у світовий джазовий клуб.

Jazz Weekend пройде в Києві 21-23 і 29 листопада