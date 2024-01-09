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Украинские звезды споют, чтобы собрать средства для детей Охматдета: где и когда

Anna Wings (фото: instagram.com/anna_wings_)
 

14.01.2024

Уже 14 января в 17:30 украинские артисты выступят в киевском клубе Pepper's Club в рамках проекта “Почуй дітей!”, инициированного командой платформы по продвижению музыки Muscreators, и информационным партнером которого является РБК-Украина.

Вас ждут выступления артистов BAH.ROMA, Romoza, Dannisha, Nailery, Angela, Ddeva и Anna Wings. А также музыкальные премьеры, благотворительный аукцион и удивительный вечер, ведущим которого будет Слава Соломко.

Цель мероприятия - собрать средства на авторефкератометр HUVITZ - HRK 8000A, который сможет спасти зрение тысяч детей со всей страны, проходящих лечение в крупнейшей детской больнице нашей страны Охматдет.

Присоединиться к важной инициативе и поддержать проект можно по ссылке.

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музикаОхматдет