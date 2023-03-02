DZIDZIO и Пономарев организуют благотворительный ужин: как туда попасть

11 марта в КВЦ "Парковый" в 17:00 состоится благотворительный ужин с участием любимых исполнителей многих украинцев - Александра Пономарева и Михаила Фомы (DZIDZIO).

В программе - лучшие песни артистов, а также благотворительный аукцион с уникальными лотами от звезд и художников, а ведущим вечера станет Юрий Горбунов.

К слову, в стоимость билета, купить который можно по ссылке, включен ужин и welcome drink.

По словам организаторов мероприятия, цель их благотворительного аукциона - сбор средств на дроны и пикапы защитникам под Бахмут и помощь внутренним переселенцам.