Как Сталин создавал "ЛНР" и "ДНР" на Ближнем Востоке

Звали его Кази Мухаммед и к моменту приезда к Багирову он уже два года был фактическим руководителем населенного преимущественно курдами района вокруг города Мехабад на севере Ирана. Подчиненных Тегерану местных чиновников оттуда выгнали в 1943, заподозрив их в махинациях с распределением продовольствия. Какое-то время за власть в городе и деревнях вокруг него боролись разные вооруженные группировки, но вскоре верх взяли сторонники уважаемого местного судьи Кази Мухаммеда. Они быстро навели порядок и восстановили законность с помощью оружия, брошенного отступившей перед советским вторжением иранской армией. Старых винтовок и пулеметов хватало для усмирения курдских банд, но Мухаммеду этого было мало. Он желал сохранить статус Мехабада как отдельной от Ирана территории и после ухода Советов. Поэтому и приехал в Баку в сентябре 1945 года, сразу после капитуляции Японии. Война закончилась и Москва, в соответствии со взятыми на себя обязательствами, должна была начать вывод из Ирана своих войск. Место советских солдат непременно заняли бы иранские, Мехабад вновь был бы подчинен Тегерану. Местные курды лишились бы даже формальной независимости, пускай и ограниченной лишь одним районом. Поэтому Кази Мухаммед убеждал большевиков оставить ему советскую артиллерию и танки, рассказывая об извечном стремлении курдов к созданию своего государства и обещая, что у СССР не будет союзника вернее, чем Курдистан.



Ничего нового в этих рассказах не было - Кази Мухаммед уже приезжал в Баку вскоре после начала советской оккупации и просил принимающую сторону посодействовать созданию независимого курдского государства на части территории Ирана. Тогда ему отказали - первый секретарь Багиров объяснил, что появление у иранских курдов своего государства спровоцирует непредсказуемую реакцию у курдов Ирака, Сирии и Турции, чего в условиях мировой войны союзники хотели бы избежать.



Похожие объяснения большевики использовали и осенью 1945. Но все же курдскому эмиссару удалось то, что не удавалось прежде: Советы согласились поддержать - в том числе и финансово - Курдскую демократическую партию, которую Кази Мухаммед только собирался создать на базе небольшой, но активной сети курдских сепаратистов, действующей как в Иране, так и в соседних государствах.



В одобренной Кремлем программе партии не говорилось о необходимости создания отдельного государства, только об автономии, защите языка и национальных культурных особенностей. Отдельным пунктом прописывалась необходимость сохранения особых отношений с другим национальным меньшинством Ирана - азербайджанцами. Они были интересны и Кремлю и Багирову куда больше, чем курды. У Советов даже существовал план аннексии Иранского Азербайджана с включением его в Азербайджан советский. Кази Мухаммеду в Баку предложили согласиться на национальную курдскую автономию в составе выросшего за счет иранской территории СССР. Но он отказался. Вероятно, в другой ситуации большевики просто отвернулись бы от него, но тогда в Иране даже такой своевольный союзник был лучше, чем никакого. И первый секретарь компартии Азербайджана пообещал курдам помощь. Не сказав правда, что предоставляться она будет по остаточному принципу: сперва все необходимое получат азербайджанские сепаратисты.

