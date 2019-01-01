Как Сталин создавал "ЛНР" и "ДНР" на Ближнем Востоке

В
1941 году всего за несколько недель советские и британские войска оккупировали нейтральный,
но явно тяготевший к нацистской Германии Иран. Для двух государств, ставших с началом Второй
мировой войны союзниками по антигитлеровской коалиции, эта ближневосточная страна была
критически важна: британцы получали львиную часть топлива с заводов, принадлежащих
"Англо-Персидской нефтяной компании", а советы через иранскую территорию, по так называемому
Персидскому коридору, снабжались поставляемыми по ленд-лизу американскими вооружением,
техникой и расходными материалами. Германия в 1941 уже вовсю раскачивала Ближний Восток.
Так, немцы (вместе с итальянцами) привели к власти в Ираке, который до того находился в
британской зоне влияния, правительство симпатизировавшего нацистам Рашида Али и
присматривались к соседним странам. Удержи пронемецкие силы Ирак, захвати они потом Иран -
британцы остались бы без нефти, а советская армия лишилась бы единственного всепогодного
маршрута доставки американской помощи. Поэтому Москва с Лондоном договорились быстро.
Едва только экспедиционная армия Его Величества (костяк которой, кстати,
составляли индийцы и арабы) разбила пускай и снабжаемую немцами, но все равно мало
боеспособную иракскую армию Рашида Али, как началось вторжение в Иран. Британцы наступали с
запада, из только что усмиренного Ирака, Советы - с севера, перейдя границу между
Азербайджанской, Армянской, Туркменской ССР и северным Ираном. Начатая 25 августа 1941 года,
совместная войсковая операция завершилась уже 17 сентября. Союзники подчинили себе весь
Иран. Причем, на ряде участков их части не встречали никакого сопротивления со стороны
местного населения. Один из участников той операции, офицер британской армии Уильям
Элфинстон объяснял это тем, что национальные меньшинства часто видели в иностранных солдатах
не оккупантов, а освободителей.