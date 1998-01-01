Як карантин змінив уявлення українців про власне житло

"Карантин дійсно дещо змінив. Тепер клієнти частіше обирають велику квадратуру і хочуть конкретніше розділяти зони роботи і відпочинку
", - зазначає Юрій Павлюк, директор компанії"
Аттика
", що займається будівництвом дерев'яних будинків
з клеєного бруса.
Крім цього, за його словами, покупці стали більше уваги звертати на надійність і репутацію будівельної компанії, щоб бути впевненими в її стабільності в умовах кризи. Попри зниження попиту на ринку продажів
квартир, в "Аттика" відзначають, що кількість нових покупців не знизилася.