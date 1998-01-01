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ПАРтнерський матерІал
Як карантин змінив уявлення українців про власне житло
У партнерському матеріалі РБК-Україна про те, як вибрати житло й не помилитися
Реалії вимушеної самоізоляції суттєво вплинули на уявлення українців про власне ідеальне житло. Багато хто став замислюватися над тим, як забезпечити комфорт на випадок повторення карантинних обмежень.

У партнерському матеріалі РБК-УкраЇна розповідає про те, як вибрати житло в передмісті або приватному секторі, й чому багато хто віддає перевагу конструкціям з клеєного бруса.
В останні роки найчастіше вибирають будинок ближче до екологічної інфраструктури. Міські жителі вважають за краще житло в передмісті або в приватних секторах, де немає галасливих вулиць, вихлопних газів і багатоповерхівок. Особливою популярністю користуються різного виду котеджі з прилеглою особистою територією.
Через ситуацію в світі з Covid-19 - ця тенденція тільки зміцнилася. Під час жорсткого карантину попит на оренду заміських будинків злетів як ніколи. Запити українців до нового житла в цьому сегменті також змінилися.
"Карантин дійсно дещо змінив. Тепер клієнти частіше обирають велику квадратуру і хочуть конкретніше розділяти зони роботи і відпочинку", - зазначає Юрій Павлюк, директор компанії" Аттика", що займається будівництвом дерев'яних будинків з клеєного бруса.

Крім цього, за його словами, покупці стали більше уваги звертати на надійність і репутацію будівельної компанії, щоб бути впевненими в її стабільності в умовах кризи. Попри зниження попиту на ринку продажів квартир, в "Аттика" відзначають, що кількість нових покупців не знизилася.
Наша компанія знаходиться на ринку вже понад 20 років, клієнти можуть бути впевнені в тому, що отримають свій будинок саме таким, як хочуть, і в обумовлені терміни. За бажанням, менеджер з клієнтом можуть поїхати й подивитися вже готові будинки. Бачити на власні очі результат — головне, що викликає довіру
— Юрій Павлюк
Власна фортеця
Сьогодні українці охочіше віддають перевагу власному будинку з особистою територією, де можна організовувати простір так, як зручно господарям. Від вас залежить, не тільки як буде виглядати зовні та всередині будинок, але і що робити на ділянці, - який стиль оформлення вибрати, що, де і як розташовувати.

Основна складність знайти ту саму ділянку. Втім, тут, як і з квартирою, все залежить від бажання - чи хочете ви побудувати будинок в місті або самотньо насолоджуватися природою за його межами.
Планування
Карантин дав відчути, наскільки важливе зручне і функціональне планування житла. Вибираючи нову квартиру, можливість щось міняти в готовому плануванні представляється нечасто. З будинком все інакше.

Наприклад, в "Аттика" пропонують готові планування будинків будь-якої квадратури й під певні уподобання.

У компанії також є власне архітектурне бюро, так що готовий проект можна змінити під свої потреби та побажання.
Матеріал
Безумовно, один з найважливіших критеріїв. Технологія виробництва клеєного бруса дозволяє створювати ідеальний матеріал для будівництва будинку. Він має високу міцність, стійкість до погодних змін і просто естетичний вигляд.

Остання властивість дозволяє при бажанні обійтися як без внутрішнього, так і зовнішнього оздоблення. Завдяки щільному укладанню матеріалу, взимку в будинку буде краще зберігатися тепло, а влітку буде приємна прохолода.

Головний недолік — висока ціна. Якісний клеєний брус не може бути дешевим з огляду на особливості виробництва. Для створення використовується деревина хвойних дерев, яка відбирається за якістю і проходить кілька етапів обробки.
Безпека
Дерево, само по собі є, мабуть, найбільш екологічним для будівництва. Висока вартість клеєного бруса виправдана — у результаті маємо високоякісний безпечний матеріал.

У такому будинку мікроклімат оптимальний для людини, стіни мають приємну гладку поверхню і не вимагають додаткової обробки, а спеціальні суміші, якими обробляються ламелі, захистять дерево від плісняві та грибка.
Про компанію "Аттика"
"Аттика" - український виробник дерев'яних будинків, забезпечує повний комплекс будівельних послуг, починаючи з розробки індивідуальних проектів і закінчуючи дизайном інтер'єрів проектів.

Основний напрямок роботи компанії - будівництво сучасних дерев'яних будинків з клеєного бруса. Виробництво компанією клеєного бруса відповідає європейським стандартам якості, що підтверджено наявністю міжнародного сертифіката ISO 9001 діє до: 2015.

Працює на ринку з 1998 року, має велике виробництво дерев'яного бруса.

Продукція встигла отримати визнання не тільки в Україні, а й за її межами. За проектами, розробленими архітекторами "Аттика", побудовано більше 500 будинків.

Крім цього, столярної продукцією компанії укомплектовані готелі Premiere Palace і "Дніпро", Верховний суд, Офіс президента, КМДА та інші установи.
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