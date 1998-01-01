Як карантин змінив уявлення українців про власне житло

Реалії вимушеної самоізоляції суттєво вплинули на уявлення українців про власне ідеальне житло. Багато хто став замислюватися над тим, як забезпечити комфорт на випадок повторення карантинних обмежень.



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розповідає про те, як вибрати житло в передмісті або приватному секторі, й чому багато хто віддає перевагу конструкціям з клеєного бруса.