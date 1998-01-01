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ПАРтнерский материал
Как карантин изменил представление украинцев о собственном жилье
В партнерском материале РБК-Украина о том, как выбрать жилье и не ошибиться
Реалии вынужденной самоизоляции сильно повлияли на представление украинцев о собственном идеальном жилье. Многие стали задумываться о том, как обеспечить комфорт на случай повторения карантинных ограничений.

В партнерском материале РБК-Украина рассказывает о том, как выбрать жилье в пригороде или в частном секторе, и почему многие отдают предпочтение конструкциям из клееного бруса.
В последние годы украинцы зачастую выбирают дом ближе экологичной инфраструктуре. Городские жители предпочитают жилье в пригороде или в частных секторах, где нет шумных улиц, выхлопных газов и многоэтажек. Особенной популярностью пользуются различного вида коттеджи с прилегающей личной территорией.
Из-за ситуации в мире с Covid-19 - эта тенденция только укрепилась. Во время жесткого карантина спрос на аренду загородных домов взлетел как никогда. Запросы украинцев к новому жилью в этом сегменте также изменились.
"Карантин определенно внес изменения. Теперь клиенты чаще выбирают большую квадратуру и хотят конкретнее разделять зоны работы и отдыха", - отмечает Юрий Павлюк, директор компании " Аттика", занимающейся строительством деревянных домов из клееного бруса.

Помимо этого, по его словам, покупатели стали больше внимания обращать на надежность и репутацию строительной компании, чтобы быть уверенными в ее стабильности в условиях кризиса.

Несмотря на понижение спроса на рынке продаж квартир, в "Аттика" отмечают, что количество новых покупателей не снизилось.
Наша компания находится на рынке уже более 20 лет и клиенты могут быть уверенны в том, что получат свой дом именно таким, как хотят, и в условленные сроки. По желанию, менеджер с клиентом могут поехать и посмотреть уже готовые дома. Видеть своими глазами результат – главное, что вызывает доверие
— Юрий Павлюк
Своя крепость
Сегодня украинцы охотнее отдают предпочтение собственному дому с личной территорией, где можно организовывать пространство так, как удобно хозяевам. От вас зависит, не только как будет выглядеть снаружи и внутри дом, но и что делать на участке, – какой стиль оформления выбрать, что, где и как располагать.

Основная сложность найти тот самый участок. Впрочем, здесь, как и с квартирой, все зависит от пожеланий – хотите ли Вы отстроить дом в городе или уединенно наслаждаться природой за его чертой.
Планировка
Карантин дал почувствовать, как важна удобная и функциональная планировка жилища. Выбирая новую квартиру, возможность что-то менять в готовой планировке представляется нечасто. С домом все обстоит иначе.

Например, в "Аттика" предлагают готовые планировки домов любой квадратуры и под определенные предпочтения.

В компании также есть собственное архитектурное бюро, так что готовый проект можно изменить под свои потребности и пожелания.
Материал
Безусловно, это один из самых важных критериев. Технология производства клееного бруса позволяет создавать идеальный материал для строительства дома. Он обладает высокой прочностью, устойчивостью к погодным изменениям и просто эстетической красотой. Последнее свойство позволяет при желании обойтись как без внутренней, так и внешней отделки.

Благодаря плотной укладке материала, зимой в доме будет лучше сохраняться тепло, а летом спасительная прохлада.

Главный минус – высокая цена. Качественный клееный брус не может быть дешевым в силу особенностей производства. Для создания используется древесина хвойных деревьев, которая отбирается по качеству и проходит несколько этапов обработки.
Безопасность
Дерево само по себе является, пожалуй, наиболее экологичным для строительства. Дороговизна клееного бруса оправдана получаемым в итоге высококачественным безопасным материалом.

В таком доме микроклимат оптимален для человека, стены имеют красивую гладкую поверхность и не требуют дополнительной отделки, а специальные составы, которыми обрабатываются ламели, защитят дерево от плесени и грибка.
О компании "Аттика"
"Аттика" - украинский производитель деревянных домов, обеспечивает полный комплекс строительных услуг, начиная с разработки индивидуальных проектов и заканчивая дизайном интерьеров проектов.

Основное направление работы - строительство современных деревянных домов из клееного бруса. Производство компанией клееного бруса соответствует европейским стандартам качества, что подтверждено наличием международного сертификата ISO 9001:2015.

Работает на рынке с 1998 года, имеет большое собственное производство деревянного бруса.

Продукция успела получить признание не только в Украине, но и за ее пределами. По проектам, разработанным архитекторами "Аттика", построено более 500 домов.

Помимо этого, столярной продукцией компании укомплектованы отели Premiere Palace и "Днепр", Верховный суд, Офис президента, КГГА и другие учреждения.
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