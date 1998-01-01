Как карантин изменил представление украинцев о собственном жилье

Реалии вынужденной самоизоляции сильно повлияли на представление украинцев о собственном идеальном жилье. Многие стали задумываться о том, как обеспечить комфорт на случай повторения карантинных ограничений.



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рассказывает о том, как выбрать жилье в пригороде или в частном секторе, и почему многие отдают предпочтение конструкциям из клееного бруса.