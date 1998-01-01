Как карантин изменил представление украинцев о собственном жилье

"Карантин определенно внес изменения. Теперь клиенты чаще выбирают большую квадратуру и хотят конкретнее разделять зоны работы и отдыха
", - отмечает Юрий Павлюк, директор компании "
Аттика
", занимающейся строительством деревянных домов из
клееного бруса.
Помимо этого, по его словам, покупатели стали больше внимания обращать на надежность и репутацию строительной компании, чтобы быть уверенными в ее стабильности в условиях кризиса.
Несмотря на понижение спроса на рынке продаж квартир, в "Аттика" отмечают, что количество новых покупателей не снизилось.