Как сохранить деньги от инфляции: советы, которые могут быть полезны начинающему инвестору

Драгоценные металлы традиционно входят в список самых надежных активов для инвестирования и приумножений сбережений в период кризисов и инфляции.



Вы можете вложить деньги в любой из четырех драгоценных металлов: золото, серебро, платину или палладий. Самый популярный — золото. Оно хранится в резервах центральных банков всех стран мира.



Несмотря на то, что золото имеет высокую волатильность, и его цена меняется ежедневно, в долгосрочной перспективе такое вложение, как правило, опережает инфляцию, и делает его, действительно, одним из самых надежных.



А если вы разбираетесь в рынке драгоценных металлов, то можете осуществлять операции купли-продажи банковских металлов и на короткие периоды, зарабатывая на колебаниях цен.



Главным плюсом золота считается его стабильность и защищенность, так как в период кризиса инвесторы покупают драгоценные металлы активнее, чем акции. Также золото хорошо растет в периоды дефляции и неопределенности на рынках. К тому же, по мнению аналитиков, в течение следующих трех-пяти лет цены на золото могут вырасти почти в два раза – до $3–5 тыс. за унцию.



Впрочем, есть у золота и минусы – ограниченность как актива. Из-за этого слитки или монеты не так просто моментально продать по рыночной цене. Решить эту проблемы можно при помощи обезличенного металлического счета, на котором можно разместить купленный в банке металл и обменять, когда будет необходимость, на деньги.



Для эффективного инвестирования в драгоценные металлы необходимо располагать информацией о ценовых прогнозах аналитиков на рынках драгоценных металлов.

