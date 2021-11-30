Как сохранить деньги от инфляции: советы, которые могут быть полезны начинающему инвестору

Кроме биткоина, эфириума, лайткоина и XRP в
криптомире более тысячи криптовалют. Единственный способ выяснить, куда инвестировать — это
читать новости и изучать их финансовые показатели. Скучно, но важно с точки зрения безопасности
ваших вложений. Популярными площадками являются Fork Log
, CryptMarketCap
, Bitcoin Wisdom
. Большой раздел с новостями и
аналитикой есть также на веб-сайте Currency.com.
Помимо аналитики, криптобиржа еще предлагает большое количество инструментов, помогающих
торговать. К примеру, есть условие "гарантированного стоп-лосса" — когда можно выставить
автоматическое ограничение своих убытков. К тому же алгоритмы искусственного интеллекта
проследят за тем, чтобы вы не ушли в минус.
У криптобиржи Currency.com
также есть возможность торговать с левереджем, чтобы увеличить возможные доходы от операций. Это
значит, что можно брать взаймы у торговой платформы, чтобы иметь возможность совершать сделку с
большей суммой и, как следствие, получать более высокую прибыль.
Однако не стоит
открывать сделки с левереджем, не имея торговой стратегии. Волатильность криптовалют вместе с
левереджем может привести к необдуманным поступкам, которые, чаще всего, приводят к потере
вложений.