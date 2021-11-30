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СПЕЦПРОЕКТ РБК-УКРАИНА
Как сохранить деньги от инфляции: советы, которые могут быть полезны начинающему инвестору
при поддержке Currency.com
В современных экономических реалиях многие задаются вопросом, как если не приумножить, то хотя бы уберечь свои сбережения от инфляции. К тому же, кризисные явления, которые охватили украинскую экономику, сделали многие традиционные способы вложения денег рискованными. В спецпроекте РБК-Украина с криптобиржой Currency.com попробуем разобраться, где хранить средства, чтобы инфляция не оказала на них сильное влияние, и как оценить безопасность разных инвестиционных инструментов.
Покупка валюты
Валюта – эффективный способ хранения сбережений. В нынешний кризисный период такой вид сбережения может оказаться наиболее оптимальным вариантом.

Лучше всего хранить сбережения в валютах тех стран, у которых стабильная низкая инфляция. Самыми ходовыми иностранными валютами считаются евро и доллары.

Финансисты также советуются обратить внимание на фунт стерлингов, швейцарский франк и японскую йену. Во время финансовых и экономических кризисов именно через эти валюты чаще всего проходят огромные финансовые потоки. К тому же политическая ситуация в этих странах зачастую стабильная.

Существует несколько способов приобрести валюту. Один из них – выбрать валютный депозит. Это срочный вклад, который открывают на определенный срок в иностранной валюте. Однако ставки по валютным депозитам в украинских банках крайне низкие. К примеру, в Таскомбанке депозитная ставка в долларах 0,85%, а в Укргазбанке и Альфа-Банке – по 0,25%.
Еще можно приобрести валюту с помощью биржи. Приобретая валюту таким способом, вы будете близки к реальному курсу по рынку, что значительно выгоднее, чем просто купить ее в обменнике, где зарабатывают на комиссии от их продажи. Еще из плюсов – удобство покупки (всего за пару "кликов" и не выходя из дома). Кроме того, валюта на бирже не заканчивается.
Однако для того, чтобы получить доступ к бирже, — необходимо выбрать брокера для открытия брокерского счета. Также нужно знать, что некоторые из них при выводе средств могут взимать комиссию.
Покупка криптовалюты
Независимо от того, верите ли вы в криптовалюты или нет, сегодня на них можно заработать. Однако криптовалюты очень изменчивы в цене. Начинающим инвесторам стоит отнестись к ним с осторожностью. Перед тем как внести собственные средства и начать приобретать на криптобирже Currency.com криптовалюты можно создать демо-аккаунт. Это "тренировочный" аккаунт, с помощью которого вы сможете без каких-либо рисков опробовать функционал криптоплатформы, поскольку для его работы нет необходимости пополнять "реальными" средствами аккаунт.

Высокая волатильность криптовалют может позволить быстро заработать при их купле-продаже. Так, популярные криптовалюты за последний год показывали рост от 250% до почти 3000%. К примеру, если полгода назад "средневзвешенный" курс биткоина был на уровне 39 тысяч, то сегодня его цена варьируется уже на уровне 59 тысяч долларов. При этом никто не даст гарантий безубыточности и минимальной доходности. Всегда остается риск потерять средства.
Кроме биткоина, эфириума, лайткоина и XRP в криптомире более тысячи криптовалют. Единственный способ выяснить, куда инвестировать — это читать новости и изучать их финансовые показатели. Скучно, но важно с точки зрения безопасности ваших вложений. Популярными площадками являются Fork Log, CryptMarketCap, Bitcoin Wisdom. Большой раздел с новостями и аналитикой есть также на веб-сайте Currency.com.

Помимо аналитики, криптобиржа еще предлагает большое количество инструментов, помогающих торговать. К примеру, есть условие "гарантированного стоп-лосса" — когда можно выставить автоматическое ограничение своих убытков. К тому же алгоритмы искусственного интеллекта проследят за тем, чтобы вы не ушли в минус.

У криптобиржи Currency.com также есть возможность торговать с левереджем, чтобы увеличить возможные доходы от операций. Это значит, что можно брать взаймы у торговой платформы, чтобы иметь возможность совершать сделку с большей суммой и, как следствие, получать более высокую прибыль.

Однако не стоит открывать сделки с левереджем, не имея торговой стратегии. Волатильность криптовалют вместе с левереджем может привести к необдуманным поступкам, которые, чаще всего, приводят к потере вложений.
Покупка облигаций
Облигации считаются одним из самых надежных финансовых инструментов на фондовом рынке. Это долговые бумаги, которые может выпустить как государство, так и частная компания.

Покупая облигации у частной компании или государства, вы, по сути, даете свои деньги взаймы, рассчитывая получить определенный доход. Сумма, сроки и размер выплат дохода, как правило, известны при оформлении сделки.

В установленный срок происходит погашение облигаций, то есть эмитент выплачивает их владельцам номинальную стоимость, указанную на самих облигациях.
Риск для инвестора – банкротство компании-эмитента. В этом случае он может потерять вложенные деньги: в отличие от депозитов они не защищены системой страхования вкладов. Поэтому во время приобретения облигаций необходимо внимательно изучать кредитный рейтинг компании.
Облигации внутреннего государственного займа, выпускаемые Министерством финансов Украины, считаются более надежными, так как если в стране произойдет дефолт, инвесторы все равно получат деньги обратно, чего нельзя сказать об облигациях частных компаний. По сравнению с корпоративными их доходность ниже (в среднем 9% годовых), хотя все же выше инфляции. Еще одно преимущество покупки государственных облигаций – вклады не облагаются налогами.

В любом случае, как и с другими инструментами инвестирования, инвестор должен четко следить за рынком и понимать, в какой момент лучше продать облигации, чтобы получить максимальную прибыль.
Токенизированные акции
Сегодня токенизированные активы стали важной частью финансового рынка. И одним из популярных токенизированных активов являются токенизированные акции. Это "цифровой" security-токен, созданный с помощью блокчейн-технологии. Цена Токена привязана к его стоимости базисного актива (например, акции). Подделать такую токенизированную акцию практически невозможно.

В отличие от сверхволатильных криптовалют, которые могут быстро подорожать и так же бурно подешеветь, токенизированные акции считаются более надежными активами. А их годовая доходность может спокойно доходить до 12-15%.

Торговля токенизированными акциями происходит быстрее и технологичнее. Еще их одно преимущество, которым могут пользоваться инвесторы — отсутствие необходимости в брокерском счете для покупки токенизированной акции.

Покупка токенезированной акции происходит на криптобирже, как и покупка любого другого токенизированного актива. Торговать ими можно по тому же принципу, как и реальными акциями, зарабатывая на разнице курсов при продаже и покупке. Экономический эффект, аналогичный выплате дивидендов владельцы токенизированных акций также получают.
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Драгоценные металлы
Драгоценные металлы традиционно входят в список самых надежных активов для инвестирования и приумножений сбережений в период кризисов и инфляции.

Вы можете вложить деньги в любой из четырех драгоценных металлов: золото, серебро, платину или палладий. Самый популярный — золото. Оно хранится в резервах центральных банков всех стран мира.

Несмотря на то, что золото имеет высокую волатильность, и его цена меняется ежедневно, в долгосрочной перспективе такое вложение, как правило, опережает инфляцию, и делает его, действительно, одним из самых надежных.

А если вы разбираетесь в рынке драгоценных металлов, то можете осуществлять операции купли-продажи банковских металлов и на короткие периоды, зарабатывая на колебаниях цен.

Главным плюсом золота считается его стабильность и защищенность, так как в период кризиса инвесторы покупают драгоценные металлы активнее, чем акции. Также золото хорошо растет в периоды дефляции и неопределенности на рынках. К тому же, по мнению аналитиков, в течение следующих трех-пяти лет цены на золото могут вырасти почти в два раза – до $3–5 тыс. за унцию.

Впрочем, есть у золота и минусы – ограниченность как актива. Из-за этого слитки или монеты не так просто моментально продать по рыночной цене. Решить эту проблемы можно при помощи обезличенного металлического счета, на котором можно разместить купленный в банке металл и обменять, когда будет необходимость, на деньги.

Для эффективного инвестирования в драгоценные металлы необходимо располагать информацией о ценовых прогнозах аналитиков на рынках драгоценных металлов.
На криптобирже Currency.com вы можете приобрести – токенизированные акции, токенизированную валюту, криптовалюту, токенизированные сырьевые товары или токенизированные облигации.

Количество доступных токенизированных активов на платформе насчитывает более 2 тысяч, что позволит создать свой индивидуальный портфель, который может быть устойчив к инфляции и экономическим кризисам. Такой портфель может позволить вам максимально диверсифицировать риски, и работать больше на скачках тех или иных активов.
Сообщение содержит информацию о движении рынка, не является инвестиционным исследованием, не должно рассматриваться в качестве инвестиционного совета и является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущей динамики цен.
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