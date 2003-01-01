Що саме було
виставлено на приватизацію?
На приватизацію було
виставлено 100% акцій підприємства з усіма активами, пасивами та ризиками.
У
власності заводу - напівзруйновані будівлі, частина документів на які була втрачена в
попередні роки. Також продовжують діяти контракти оренди, кілька виробничих замовлень.
Окрім них, новий власник отримує у власність турбази й тимчасові споруди в Одесі,
Чернігівській області та на Трухановому острові в Києві.
Попри наявність
будівель, у заводу немає власної землі. Основна ділянка підприємства у Києві також
належить місту, а "Більшовик" має договір постійного користування. Інші будівлі
підприємства також розміщені на орендованій землі, з правом користування або ж зовсім
без документів.
Таким чином, щоб розпочати реалізацію нових проектів на
території в Києві, новому власнику доведеться оформити землю, змінити її цільове
призначення, отримати детальні плани території тощо. Та спершу потрібно погасити борги
підприємства, щоб зняти арешт з рахунків та майна.