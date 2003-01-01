Що саме було виставлено на приватизацію?

На приватизацію було виставлено 100% акцій підприємства з усіма активами, пасивами та ризиками.



У власності заводу - напівзруйновані будівлі, частина документів на які була втрачена в попередні роки. Також продовжують діяти контракти оренди, кілька виробничих замовлень. Окрім них, новий власник отримує у власність турбази й тимчасові споруди в Одесі, Чернігівській області та на Трухановому острові в Києві.



Попри наявність будівель, у заводу немає власної землі. Основна ділянка підприємства у Києві також належить місту, а "Більшовик" має договір постійного користування. Інші будівлі підприємства також розміщені на орендованій землі, з правом користування або ж зовсім без документів.



Таким чином, щоб розпочати реалізацію нових проектів на території в Києві, новому власнику доведеться оформити землю, змінити її цільове призначення, отримати детальні плани території тощо. Та спершу потрібно погасити борги підприємства, щоб зняти арешт з рахунків та майна.

