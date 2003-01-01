Что именно было выставлено на приватизацию?

На приватизацию было выставлено 100% акций предприятия со всеми активами, пассивами и рисками.



В собственности завода – полуразрушенные здания, часть документов на которые была потеряна в предыдущие годы. Также продолжают действовать контракты по аренде, несколько производственных заказов. Кроме них новый владелец получает в собственность турбазы и временные сооружения в Одессе, Черниговской области и на Трухановом острове в Киеве.



Несмотря на наличие построек, у завода нет собственной земли. Основной участок предприятия в Киеве также принадлежит городу, а "Большевик" имеет договор постоянного пользования. Другие здания предприятия также размещены на арендованной земле, с правом пользования или совсем без документов.



Таким образом, чтобы приступить к реализации новых проектов на территории в Киеве, новому владельцу придется оформить землю, изменить ее целевое назначение, получить детальные планы территории и т.д. Сначала нужно погасить долги предприятия, чтобы снять арест со счетов и имущества.

