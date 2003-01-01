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РБК-Украина | Спецпроект
"Большая приватизация = Большие инвестиции". Как государство нашло нового владельца завода "Большевик"
Уже скоро киевский район Шулявки снова ждут перемены. 27 октября 2021 года успешно состоялся аукцион по приватизации АО "Первый киевский машиностроительный завод" (бывший завод "Большевик"), находящийся на этом месте с 1882 года.

Много лет огромный участок завода площадью 33 га превращался в руины. Для повышения эффективности работы этого предприятия государство решило прибегнуть к радикальному шагу — приватизации.

Вместо заброшенных цехов и растущего ущерба государство получит 2 млрд гривен, а "Большевик" — новую жизнь и дополнительные инвестиции.
Большая приватизация началась
"Большевик" – первый объект большой приватизации за 15 лет. К ней относятся предприятия, балансовая стоимость которых превышает 250 млн грн. Это нестратегические и непрофильные для государства активы, нуждающиеся в привлечении новых эффективных собственников.

До аукциона "Большевика" большая приватизация в последний раз проходила в 2005 году. Тогда металлургический комбинат "Криворожсталь" приобрела крупнейшая сталелитейная компания мира Mittal Steel.

Каждый объект крупной приватизации уникален, поэтому подготовка к продаже по каждому осуществляется отдельно и максимально эффективно – для реализации по самой высокой цене и по лучшим условиям.

Для приватизации таких предприятий государство привлекает инвестиционных советников, которые собирают всю необходимую информацию, готовят объект на приватизацию и ищут потенциальных инвесторов.
Преимущества приватизации
Приватизация — это не только деньги в бюджет, но и строительство страны частными средствами: на каждую гривну, потраченную на приватизацию, приходится дополнительные 4-6 гривны инвестиций в модернизацию приобретенных объектов.

Речь идет об искоренении коррупции, наполнении государственного бюджета, привлечении инвестиций и развитии бизнеса благодаря прозрачным аукционам приватизации. Таким образом, непроизводительные активы благодаря приватизации превращаются в производительные, экономика развивается.
С начала 2020 года Фонд государственного имущества Украины провел более 2600 аукционов и привлек более 5 млрд гривен поступлений в государственный бюджет
Владимир Зеленский
президент Украины
Мы начали процессы, которые годами избегали руководители нашей страны. Наверное, из-за их страшных названий — демонополизация, детенизация, дерегуляция. Мы начали в Украине масштабную приватизацию
Денис Шмыгаль
премьер-министр Украины
В Украине более 3 тысяч государственных предприятий. И ни одно украинское правительство не смогло эффективно управлять таким количеством предприятий. Поэтому мы продолжаем движение в сторону приватизационных процессов на открытых и честных конкурсах.
Дмитрий Сенниченко
глава ФГИУ
Все больше представителей честного бизнеса принимают участие в аукционах и становятся держателями государственных активов. Именно этим я горжусь. Создаются новые рабочие места, развивается предпринимательство, растет экономика.
Первый киевский машиностроительный завод: путь предприятия к приватизации
Первый киевский машиностроительный завод был основан еще в 1882 году. За более чем 140 лет существования ПКМЗ производил арматуру, перерабатывал резину и пластмассы, строил паровые котлы, оснащал военную технику, а позже превратился в машиностроительный комплекс полного цикла.

Еще до начала 1990-х годов трудоустраивал более 10 тысяч рабочих. В 1963 году для нужд завода была открыта одноименная станция метро ("Завод "Большевик"), которая в 1993 году получила свое современное название — "Шулявская".

Сегодня бывший "Большевик" почти полностью потерял все свое величие. Это полуразрушенное предприятие, большинство цехов которого давно простаивают, а оборудование до сих пор работающих изношено на 80%.
С какими проблемами столкнулся ПКМЗ?
Упадок производства
Техническое состояние бывшего "Большевика" неудовлетворительное: из более чем 20 цехов завода, расположенных в Киеве, работает всего два. 80% имущества и оборудования находятся в аварийном состоянии. Новейшим станкам – почти 40 лет.

Годами завод приходил в упадок из-за коррупции и неэффективного управления. Заказов становилось все меньше, и, наконец, основным источником прибыли стало предоставление помещений в аренду.
Начиная с 1990-х годов производство на ПКМЗ стабильно снижалось. Несколько попыток найти для машиностроительного комплекса новые государственные заказы давали сомнительные результаты: так, в 2003 году тогдашний "Большевик" изготовил по заказу КП "Киевский метрополитен" эскалаторы для станции метро Академгородок. Однако эта перепрофилизация успеха не дала: из-за дефекта конструкции, эскалаторы так никогда и не начали свою работу
Роман Грищук
народный депутат Украины
Долги и арест имущества
"ПКМЗ" — убыточное предприятие. Прибыли от аренды не могут обеспечить даже содержание территории. Ежегодно завод накапливает все новые долги, а их сумма уже составляет более 500 млн грн.

Из этих средств почти 400 млн – долг предприятия перед государством. Это плата за землю, НДС и налог на прибыль, а также почти 40 млн грн. по единому социальному взносу, из-за чего работники завода не могут получить перерасчеты пенсий.

Из-за долгов на все имущество, счета и кассу завода наложен арест.
Попытки отчуждения имущества
Экс-менеджмент АО "ПКМЗ" долгое время действовал в пользу олигархических групп и способствовал незаконному отчуждению объектов на территории предприятия.

В октябре 2019 года 5 зданий АО "ПКМЗ" площадью почти 6,4 тыс. кв.м были незаконно изъяты и выставлены на продажу за 23,5 млн гривен компаниям, причастным к олигархам.

Тогда Фонд госимущества отстранил менеджмент завода и обратился в суд. После длительных судебных разбирательств в феврале 2021 года Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда принял решение о возвращении в собственность завода незаконно отчужденных объектов.
Цех №5
После "падения" Шулявского путепровода власти Киева начали строительство новой развязки. Для этого КГГА должна приобрести здание цеха №5 ПКМЗ. Из-за ареста имущества завода, для выкупа сооружения нужно решение суда.

Фонд госимущества разработал план, позволяющий приобрести здание для общественных нужд по рыночной цене. Для этого Киевский горсовет должен утвердить оценочную стоимость здания, а КГГА — подготовить иск в суд.

В апреле 2020 года независимый оценщик установил цену здания — 240 млн гривен с НДС. КГГА считает оценку завышенной, поэтому обратилась в суд отменить ее результаты и провести повторную экспертизу. Такие действия замедляют процесс передачи сооружения. Теперь киевским властям придется искать компромисс по продаже здания уже с новым владельцем "Большевика".
Подготовка к приватизации
Приватизация АО "ПКМЗ" позволит решить имеющиеся проблемы и даст толчок для развития целого квартала вблизи центра Киева.

Согласно закону, чтобы обеспечить наибольший положительный эффект от продаж предприятия для государства, Фонд госимущества привлек к проведению подготовки приватизационного советника. Им стала компания "КMPG-Украина", входящая в "Большую четверку" мировых аудиторских компаний.

В задачи советника, в частности, входит проведение полного аудита предприятия, разработка предложений для его развития, формирование предложения стартовой цены и условий продажи.
Что именно было выставлено на приватизацию?
На приватизацию было выставлено 100% акций предприятия со всеми активами, пассивами и рисками.

В собственности завода – полуразрушенные здания, часть документов на которые была потеряна в предыдущие годы. Также продолжают действовать контракты по аренде, несколько производственных заказов. Кроме них новый владелец получает в собственность турбазы и временные сооружения в Одессе, Черниговской области и на Трухановом острове в Киеве.

Несмотря на наличие построек, у завода нет собственной земли. Основной участок предприятия в Киеве также принадлежит городу, а "Большевик" имеет договор постоянного пользования. Другие здания предприятия также размещены на арендованной земле, с правом пользования или совсем без документов.

Таким образом, чтобы приступить к реализации новых проектов на территории в Киеве, новому владельцу придется оформить землю, изменить ее целевое назначение, получить детальные планы территории и т.д. Сначала нужно погасить долги предприятия, чтобы снять арест со счетов и имущества.
Существует миф о якобы 35 га земли в центре Киева, которые "купил" инвестор. На самом деле земля не принадлежит "Большевику", она принадлежит городу. По генплану Киева территория завода находится в промышленной зоне и сейчас строительство жилья, например, там невозможно. Для жилищной застройки нужны решения городского совета и изменения в генплан. Решать эти вопросы инвестору придется с властями Киева
Роксолана Пидласа
народный депутат Украины
Как определялась стартовая цена ПКМЗ?
Оценка предприятия проводилась советником – одной из крупнейших в мире аудиторских компаний KPMG. При этом учитывались все преимущества и проблемы предприятия, в том числе более 500 млн грн долгов.

Для этого были проведены все аудиты предприятия, проанализирована рыночная ситуация в Украине и соседних странах для определения перспектив реализации девелоперских проектов.

Стартовая цена была определена с максимальным приближением к рыночной и составила 1,39 млрд грн.
Каковы условия приватизации завода?
Приватизация столь масштабного объекта должна учитывать интересы всех связанных сторон: государства, инвестора, работников завода, жителей города и других. Следовательно, разработка сбалансированных приватизационных условий стала одной из ключевых задач аукционной комиссии.

Условия приватизации мощностей АО "ПКМЗ" следует разделить по основным направлениям – социальные, финансовые и производственные.
Социальные условия
Ключевым социальным условием приватизации ПКМЗ является погашение имеющихся задолженностей перед сотрудниками предприятия по зарплате, льготным пенсиям и ЕСВ в течение 3 месяцев после приватизации. Кроме этого, будущий инвестор обязуется и дальше выполнять действующий коллективный договор, а также сохранить имеющиеся рабочие места в течение полугода с момента приватизации.
Финансовые условия
В основе финансовых условий приватизации активов завода лежит полное погашение инвестором задолженности АО "ПКМЗ" по выплате налогов и сборов, таможенных и других платежей в бюджет, что составляет более 400 млн гривен. Также устанавливается и крайний срок осуществления этих выплат – 6 месяцев с момента подписания договора о переходе права собственности.
Производственные условия
Частный собственник обязан сохранить основной вид деятельности АО "ПКМЗ". Оптимальным вариантом является перенос производства на филиал ПКМЗ в городе Жашков Черкасской области. Кроме этого, инвестор обязан вложить дополнительные 57 млн гривен в модернизацию производства. Специальная комиссия также определила оборудование, необходимое для производства продукции специального назначения. Он будет передан на нужды оборонных предприятий.
Вместе с председателем профсоюза Валерием Скрипкой мы проговорили условия нового коллективного договора, заключенного, в частности, благодаря активной позиции профсоюзного комитета. Там заложены гарантии, защищающие работников предприятия, и их будет обязан выполнить новый владелец
Денис Маслов
народный депутат Украины
Как проходил аукцион и кто победил?
Предприниматель, совладелец компании-победителя аукциона по приватизации "Большевика" Василий Хмельницкий (фото: пресс-служба)
Аукцион проходил онлайн и за ходом торгов могли следить все желающие. За возможность приобрести "Большевик" конкурировали 3 компании, которые прошли надлежащую проверку правоохранительных органов и подтвердили законность происхождения капитала.

Победу одержало ООО "Дженерал Коммерс", принадлежащее предпринимателям Василию Хмельницкому, Андрею Иванову и Алексею Баранову. Ранее их предприятия реализовали проекты в инновационном парке Unit.City, реставрировали Киевскую крепость и корпуса завода Арсенал и другие.
Работа над этим проектом станет вызовом для нашей команды, учитывая накопившиеся за годы проблемы предприятия и обязательства перед государством по условиям приватизации.

Мы приложим максимум усилий, чтобы провести качественную ревитализацию объекта, грамотно интегрировать его в городское пространство, сохранив при этом историческую ценность. Перед разработкой концепции будет проведена подробная аналитика и исследование местности. Для этого у нас есть необходимый опыт и экспертиза.

На месте "Большевика" появится комфортное и многофункциональное пространство, ценное для горожан и украинской столицы
Василий Хмельницкий
Сколько стоит "Большевик"?
В ходе аукциона цена "Большевика" выросла на 40 млн грн, торги завершились на отметке 1,429 млрд грн.

Впрочем, для инвестора предприятие будет стоить более 2 млрд грн, с учетом выплаты долгов "ПКМЗ", а также штрафы и пени, которые будут начислены в момент уплаты. Поступления в бюджет от приватизации в 715 раз превысят плановую прибыль предприятия в 2021 году.
В пересчете на стоимость земли, которая де-юре не принадлежит предприятию, но считается наиболее ценным активом, — это $2,3 млн за га или $23 тыс. за сотку.

Такая цена соответствует рыночным показателям для подобных объектов в Киеве, и в десятки раз превышает цены на земельные участки госучреждений в заключавшихся ранее сделках.
Будущее "Большевика"
Приватизация АО "ПКМЗ" — дает реальный шанс на новую жизнь на предприятии, позволяет защитить работников и обеспечит реальные поступления для бюджета.
Более 2 миллиардов гривен поступлений в госбюджет.
Превращение объекта в производительный актив.
Возмещение имеющихся долгов компании перед государством.
Инвестор в свою очередь получит в собственность перспективный объект. После получения необходимых документов, завершения судебных дел и согласования проектов с городскими властями он сможет воспользоваться всеми преимуществами локации завода, что по предварительной оценке позволит возвести более 1 млн кв. м современной постройки. Сохранение производства вне города может стать отдельным направлением для бизнеса.
Близость к центру, станции метро и транспортной развязке на правом берегу Киева.
Инфраструктура (электричество, водопровод, газ).
Возможность реализации выгодных девелоперских проектов или запуска технопарка.
Преимущества для города состоят в развитии городской инфраструктуры в центральной части Киева. Морально устаревшие промышленные площадки обретут новую жизнь, а Киев — дополнительные инвестиции и налоги для создания новых инфраструктурных проектов.
Создание новой концепции развития целого городского района – Шулявки.
Развитие и улучшение уровня существующей городской инфраструктуры.
Дополнительные налоговые поступления в бюджет города и привлечение инвестиций в промзону на Шулявке.
Преимущество для "ПКМЗ" — появление нового эффективного собственника, заинтересованного в развитии завода. Вместо окончательной остановки завод получает мощные финансовые вливания, призванные способствовать развитию предприятия, а коллектив — все необходимые социальные гарантии.
    Ликвидация многомиллионных долгов, в том числе по пенсиям и заработным платам.
    Сохранность производства и новые инвестиции в производственные мощности.
    Эффективное управление имуществом завода.
    Этот аукцион является реальным результатом курса на проведение прозрачной приватизации. Теперь вступают в действие условия приватизации, гарантирующие защиту интересов работников и дальнейшее развитие предприятия – все задолженности будут погашены, а инвестиции в модернизацию активов являются четким требованием
    Дмитрий Сенниченко
    глава Фонда госимущества Украины
    Большая приватизация в Украине началась!

    Текст подготовлен редакцией РБК-Украина
    Фото - Влад Яценко

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