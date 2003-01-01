Что именно
было выставлено на приватизацию?
На приватизацию было
выставлено 100% акций предприятия со всеми активами, пассивами и рисками.
В
собственности завода – полуразрушенные здания, часть документов на которые была потеряна
в предыдущие годы. Также продолжают действовать контракты по аренде, несколько
производственных заказов. Кроме них новый владелец получает в собственность турбазы и
временные сооружения в Одессе, Черниговской области и на Трухановом острове в
Киеве.
Несмотря на наличие построек, у завода нет собственной земли. Основной
участок предприятия в Киеве также принадлежит городу, а "Большевик" имеет договор
постоянного пользования. Другие здания предприятия также размещены на арендованной
земле, с правом пользования или совсем без документов.
Таким образом, чтобы
приступить к реализации новых проектов на территории в Киеве, новому владельцу придется
оформить землю, изменить ее целевое назначение, получить детальные планы территории и
т.д. Сначала нужно погасить долги предприятия, чтобы снять арест со счетов и имущества.