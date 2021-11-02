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спецпроект РБК-УкраИна
HOME STAGING
лайфхаки по быстрой и выгодной продаже квартиры
Продать свою квартиру – не самая простая задача. Продать по хорошей цене и со «спокойным сердцем» – задача со звездочкой. Сейчас владельцам жилья нужно конкурировать на вторичном рынке с большим количеством предложений как от других собственников, так риелторов и даже застройщиков. И чтобы получить за свою недвижимость максимальную сумму – нужно подготовиться заранее.

В спецпроекте РБК-Украина вместе с OLX Недвижимость рассказывает, как эффектно представить квартиру потенциальному покупателю, правильно разместить онлайн-объявление, подготовиться к сделке и выгодно ее завершить.
В чем квартира от хозяина выигрывает у квартиры от застройщика
Несмотря на популярность квартир в новостройках, у недвижимости «от хозяина» есть свои очевидные плюсы, на которых стоит сделать акцент при продаже:
1
В квартиру можно въезжать жить или сдавать ее арендаторам (если жилье покупается с целью пассивного дохода) – сразу после заключения сделки.
2
Не нужно дожидаться окончания строительных работ, оформления документов, подключения коммуникаций – все уже есть. Более того – можно сразу оценить качество и стоимость предоставляемых услуг.
3
Нулевые риски того, что дом не достроят, не введут в эксплуатацию, не получат необходимых документов.
4
При просмотре можно сразу показать все достоинства квартиры: ремонт, состояние коммуникаций, подъезда и лифта. Для многих покупателей важно оценить состояние дома вживую, а не доверять словам застройщиков при покупке с котлована. Также можно показать, что находится во дворе, какая инфраструктура есть поблизости. Можно даже познакомить потенциальных владельцев с соседями.
5
В отличие от новостройки, ремонты в уже обжитом доме не будут проводиться со всех сторон сразу.
Поэтому, когда речь идет о покупке квартиры для жизни «здесь и сейчас», вторичный рынок – оптимальное решение. И задача владельца здесь – подготовить свою квартиру так, чтобы она «покорила сердце» потенциального покупателя.
Квартира, в которой хочется жить
«Все произошло с поразительной скоростью, и причиной этому стал дом, который мы увидели однажды в полдень, а к обеду мысленно уже поселились в нем», — писал британец Питер Мейл в своем бестселлере «Год в Провансе».

Чтобы повторить успех продажи дома из романа – нужно провести предпродажную подготовку: провести косметический ремонт, установить декор и убрать все помещения. Это не только ускорит поиск покупателя, но и поможет продать квартиру на $2-10 тыс. дороже.
В мировой практике для этого даже появился специальный термин – хоум-стейджинг. Дословно переводится с английского как home – дом и staging – постановка, инсценировка, т.е. «постановка дома».
«Первое впечатление всегда определяющее. Поэтому при предпродажной подготовке нужно создать атмосферу уюта и комфорта. Потенциальный покупатель должен захотеть поселиться именно в этой квартире, потому что здесь вкусно пахнет, хорошее освещение, чистые комнаты, опрятная ванная, а на диванах — милые пледы. Именно за такую атмосферу покупатели готовы платить больше», — говорит декоратор и соосновательница сервиса «Хатакохата» Вероника Зубко.
Как подготовить квартиру для продажи: пять этапов хоум-стейджинга
Процесс подготовки квартиры к продаже не должен занимать много времени. В зависимости от стоимости квартиры и суммы, которую вы хотите за нее получить, можно привлечь дизайнера либо заняться этим самостоятельно.
Первый этап
Посмотреть на свое жилье через объектив – сделать несколько снимков на телефон каждого помещения и внимательно их изучить. Что бросается в глаза, мешает в кадре и создает негативное впечатление?

По данным OLX Недвижимость, 65% покупателей просматривают объявления о продаже недвижимости с мобильных устройств. Поэтому все важные детали и акценты должны хорошо быть видны даже на небольшом экране.

По этому принципу нужно провести первичное «расхламление» – навести порядок, убрать все лишние предметы (в том числе личные). Также стоит обратить внимание на свет. Темные и мрачные кадры отталкивают потенциальных покупателей. Необходимо снимать помещения днем, так же стоит включить освещение.
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Второй этап
Провести осмотр квартиры глазами потенциального покупателя. Ваша задача – встать на место человека, который выбирает себе квартиру и оценить, что может его привлечь в вашем предложении, а что оттолкнет.

Старую, изношенную мебель и предметы декора нужно заменить, накрыть новым пледом — если это диван или кресла, или даже выбросить. Лучше оставить свободное пространство, чтобы человек смог себе представить, как он будет его использовать и декорировать самостоятельно.

Не должно быть закрытых шкафов и «тайных комнат», в которых спрятали всю хозяйскую утварь. Все помещения: комнаты, кладовые, балконы, ниши и шкафы должны быть доступны для просмотра.
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Третий этап
Обязательно провести качественную уборку помещения. Квартира может подходить по планировке или цене, но грязные комнаты способны на эмоциональном уровне отбить желание рассматривать данный вариант.

В практике риелторов бывали случаи, когда из-за незначительной на первый взгляд детали (паутины в углу или подтека в ванной) клиент уходил с просмотра. Необходимо убрать одежду, протереть все зеркала, окна и другие поверхности, почистить выключатели и розетки, а сантехника должна исправно работать. Также стоит проверить фурнитуру и замки на исправность.
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Четвертый этап
Освежить обстановку. После перестановки, выноса старой мебели и уборки стоит уделить внимание созданию атмосферы. Добавить в квартиру современные элементы декора, которые впишутся в общую стилистику помещения.

Это могут быть стильные светильники, текстиль: скатерть, подушки, пледы на старую мебель, светлые шторы, белые кашпо для вазонов с растениями. Такие небольшие детали как кресло-кокон на лоджии могут запомниться покупателю и вызвать позитивную эмоцию по отношению к квартире.
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«Хорошо подобранные элементы интерьера заполняют пустоту и создают то самое ощущение дома. Даже если покупатель потом заменит этот декор по своему вкусу, при просмотре квартиры он сыграет свою роль. Для этого мы выставляем предметы декора, делаем сервировку стола, застилаем постели, заполняем шкаф и полочку в ванной, ставим тапочки и вешаем халат. Также важно правильно расположить мебель, расставить декор. Опрятный вид дает ощущение ухоженности — в таком жилье хочется остаться подольше», — советует Вероника Зубко.
Пятый этап
Заключительный. Квартира должна производить впечатление жилья, которое ждет своего нового хозяина и «открыто» для новых жильцов и их вещей. Перед просмотром квартира должна быть проветрена, а на стол стоит поставить свежие фрукты и добавить аромат свежесваренного кофе или выпечки.
05
Как создать «продающее» объявление
Теперь подготовленную для продажи квартиру можно размещать на сайте онлайн-объявлений. Форумы и соцсети для продажи жилья не подходят — у них слишком малая аудитория, а алгоритмы Facebook и Instagram работают на продвижение развлекательного контента, а не вашей недвижимости. Реклама на таких площадках окажется просто неэффективной, а ожидание покупателя может занять много времени.

Оптимальный выбор — большие и известные платформы с онлайн-объявлениями, как OLX. На него, к примеру, ежемесячно заходят 25 миллионов уникальных пользователей со всей Украины, а только в категории Недвижимость это 7 млн посещений. Кстати, успешное предложение в категории Продажа квартир (вторичное жилье), может получать в среднем более 10 тыс. просмотров объявления за месяц.
Преимущества размещения онлайн-объявлений на примере OLX Недвижимость:
Хорошо известен, большая аудитория пользователей;
Простая и понятная навигация;
Надежность: ежедневное обеспечение качества контента благодаря реализации внутренних проектов, таких как «Публикуем правильно», и модерации фейковых объявлений;
Эффективная реклама на целевых покупателей недвижимости.
Если вы работаете с риелтором – он сам составит и разместит объявление, которое будет работать на вас и учитывать особенности целевой аудитории покупателей.
Самостоятельно разместить объявление о продаже квартиры на ОLX Недвижимость можно в несколько простых шагов:
1
Сделайте качественные фото всех помещений квартиры как минимум из двух ракурсов, чтобы потенциальный покупатель мог понять планировку жилья.

Не бойтесь, что фотографий будет слишком много — они только повышают доверие к продавцу, а также экономят ваше время на дополнительную коммуникацию и показы. Кстати, на OLX уже действует правило при размещении объявлений – наличие минимум 3 фотографий. Также нельзя размещать коллажи, скриншоты экранов и картинки с указанием контактной информации.
2
Напишите броский заголовок, который сразу опишет квартиру. Среди тысяч объявлений покупатель должен быстро найти нужный объект. «3-комнатная квартира на Оболони, 60кв.м., хрущевка», — отличный пример, а «Большая квартира в центре Киева» — нет.
3
Составить четкое описание с упоминанием всех ключевых характеристик квартиры и района.

Расскажите о самом доме, транспортной инфраструктуре, магазинах поблизости, а также школах и детских садиках. Люди покупают не просто квадратные метры, а место, в которое они будут ежедневно приходить и в нем жить. Чем больше деталей — тем более комфортным и уютным вы представите место проживания. Это охарактеризует вас как серьезного продавца, а также добавит аргументов к стоимости квартиры.
4
Проверьте текст на ошибки и не злоупотребляйте громкими «рекламными» фразами в объявлении. Например: «Квартира по лучшей цене», «Срочная продажа». Эти фразы не несут конкретной информации и могут отпугнуть потенциального покупателя. Пусть лучше у пользователя будет впечатление хорошего предложения по реальной стоимости.
5
Установите адекватную цену. Необоснованно завышенная цена скорее отпугнет потенциального покупателя, чем склонит его торговаться. Слишком низкая цена может ассоциироваться с проблемным жильем.

Посмотрите на OLX Недвижимость, сколько стоят квартиры такого же типа и ремонта в вашем районе / городе — это поможет вам сориентироваться в расценках.
6
Не выкладывайте объявления ночью и на выходных — так вы снижаете шансы, что их оперативно увидят покупатели. Самые пиковые дни и время для публикации в категории Недвижимость: с понедельника по среду, в диапазоне с 11:00 до 16:00 и с 20:00 до 22:00. Также подумайте о рекламе: небольшая сумма для поднятия объявления в ТОП может окупиться действительно быстрой продажей.
7
Доверие к продавцу — это практически всегда гарантированный звонок. Указывайте свое реальное имя, контактные данные, а также время, когда вам можно позвонить. И, конечно, будьте готовы общаться и перезванивать потенциальным клиентам.
Для легкой и правильной организации процесса вы можете воспользоваться услугами профессиональных дизайнеров, декораторов, риелторов и консультантов. Или попробовать наши рекомендации из этого материала. Инструментов и способов для успешной и быстрой продажи квартиры достаточно, а покупателей вы точно найдете на OLX Недвижимость!
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