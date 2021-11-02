«Все произошло с поразительной скоростью, и причиной этому стал дом, который мы увидели однажды в полдень, а к обеду мысленно уже поселились в нем», — писал британец Питер Мейл в своем бестселлере «Год в Провансе».



Чтобы повторить успех продажи дома из романа – нужно провести предпродажную подготовку: провести косметический ремонт, установить декор и убрать все помещения. Это не только ускорит поиск покупателя, но и поможет продать квартиру на $2-10 тыс. дороже.