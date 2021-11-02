«Хорошо подобранные
элементы интерьера заполняют пустоту и создают то самое ощущение дома. Даже если
покупатель потом заменит этот декор по своему вкусу, при просмотре квартиры он сыграет
свою роль. Для этого мы выставляем предметы декора, делаем сервировку стола, застилаем
постели, заполняем шкаф и полочку в ванной, ставим тапочки и вешаем халат. Также важно
правильно расположить мебель, расставить декор. Опрятный вид дает ощущение ухоженности —
в таком жилье хочется остаться подольше», — советует Вероника Зубко.